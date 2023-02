Pünktlich zum Release von Hogwarts Legacy wurde ein PS5-Controller im passenden Design veröffentlicht. Dieser ist allerdings teuer. (Bild: Warner Bros./Sony/spieletipps)

Hogwarts Legacy ist endlich für PC, PS5 und Xbox Series X erhältlich. Zur Feier dieses Ereignisses hatten Fans in den USA und im Vereinigten Königreich die Möglichkeit, sich einen Controller im schicken Hogwarts-Legacy-Design zu sichern. Das gute Stück war allerdings in Windeseile ausverkauft. Wer jetzt noch so einen Controller möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen.

Seit dem 10. Februar können sich Potterheads weltweit auf PS5, PC und Xbox Series X in Hogwarts Legacy stürzen und die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei selbst besuchen. Bei dem Hype, der sich um das Spiel aufbaute, ist es kein Wunder, dass zum Release auch besonderes Gaming-Gear veröffentlicht wurde.

So gab es in den USA und im Vereinigten Königreich einen limitierten PS5-Controller im Hogwarts-Legacy-Design zu ergattern. Fans in anderen Teilen der Welt gingen leider leer aus. Warum der Controller nicht auch in anderen Ländern angeboten wurde, ist nicht bekannt.

Bis zu 600 Euro für einen Hogwarts-Legacy-Controller

Der Verkauf fand über die Playstation-Shop-Websites der jeweiligen Länder statt. Dort wurde pro Stück ein Preis von 79,99 US-Dollar beziehungsweise 69,99 Pfund aufgerufen. Ein äußerst faires Angebot, immerhin ist die reguläre Ausführung des Controllers gerade einmal zehn Einheiten der jeweiligen Währung günstiger.

In kurzer Zeit waren alle Hogwarts-Legacy-Controller vergriffen. Leider gerieten viele davon in die falschen Hände.

Hogwarts Legacy (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.02.2023 05:14 Uhr

Ein großes Kontingent des limitierten Stücks wurde allem Anschein nach von Scalpern aufgekauft. Ebay ist jedenfalls voll von den Controllern. Dort starten die Preise bei circa 150 Euro und liegen damit mehr als das Doppelte über dem ursprünglichen Preis. Es gibt sogar Angebote, die an der 600-Euro-Marke kratzen.

Wer jetzt noch einen solchen Controller möchte, muss also sehr tief in die Tasche greifen.

Gibt es Hoffnung?

Das Vorgehen erinnert an die erste Zeit nach dem Release der PS5. Die verfügbaren Konsolen konnten die Nachfrage nicht erfüllen. Nur selten war die PS5 im Handel erhältlich und wer sie sich bei Wiederverkäufern holen wollte, musste oftmals ein Vielfaches des ursprünglichen Preises hinlegen.

Mittlerweile hat sich diese Situation etwas entspannt. Zwar gibt es noch immer einige Fans, die ohne PS5 sind, doch die Engpässe sind längst nicht mehr so schlimm wie früher und auch bei eBay und ähnlichen Plattformen sind die Preise für die Konsole deutlich zurückgegangen.

Dass eine solche Situation auch beim Hogwarts-Legacy-Controller eintritt, scheint fraglich. Immerhin geht es hier um ein Produkt, welches vom Release eines sehnlichts erwarteten Spiels lebt – ganz zu schweigen, dass es sich bei dem Controller um eine Limited-Edition handelt.

Hogwarts Legacy: Führung durchs Schloss Abonniere uns

auf YouTube

Wie echte Harry-Potter-Fans aber wissen, sollte man die Hoffnung nie aufgeben. Einen kleinen Lichtblick gibt es nämlich auch. Der Controller wird zumindest im PlayStation-Shop des Vereinigten Königreichs noch immer gelistet, wenn auch mit dem Vermerk "derzeit nicht erhältlich". Möglicherweise gibt es in nicht allzu ferner Zukunft Nachschub, dann vielleicht auch in mehr Ländern.

Habt ihr Hogwarts Legacy bereits durchgespielt und könnt gar nicht genug von der Wizarding World bekommen, solltet ihr einen Blick auf die Harry-Potter-Spiele werfen. Welche davon top und welche flop sind, zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke: