Das neue Spiel der Genshin-Impact-Macher heißt Honkai: Star Rail und ist schon vor Release ein echter Hit. (Bild: COGNOSPHERE)

Mit Genshin Impact landete miHoYo einen echten Mega-Hit. Auch das kommende Spiel des Entwicklerstudios wird wohl ein voller Erfolg werden. Die Vorregistrierungen sind nämlich gewaltig.

Honkai: Star Rail ist schon jetzt ein Hit

Eine große Portion The Legend of Zelda: Breath of the Wild, eine für ein Smartphone-Spiel überaus ansprechende Präsentation und zu guter Letzt noch ein paar raffinierte Gacha-Elemente. Das ist die Formel, die Genshin Impact ausmacht. Mit diesem Spiel gelang dem Entwicklerstudio miHoYo im Herbst 2020 ein wahnsinniger Erfolg.

Allerdings ist es nicht so, dass es sich bei den Köpfen hinter dem Spiel um Newcomer handelt. Mit Honkai haben sie schon zuvor ansprechende und ebenso erfolgreiche Mobile-Games auf den Markt gebracht.

Mehr als zwei Millionen Vorregestrierungen

Es zeichnet sich ab, dass auch der bald erscheinende vierte Teil dieser Serie Honkai: Star Rail ein echter Hit wird. Dessen Release ist für den April angedacht und schon jetzt haben sich mehr als zwei Millionen Menschen für Honkai: Star Rail vorregistriert.

Möchtet ihr euch auch vorab anmelden, könnt ihr das über den vorhergehenden Link tun. Für Meilensteine in der Vorregistrierungsphase werden nach dem Release diverse Ingame-Belohnungen verteilt. Dazu zählen 50.000 Credtis, drei Star-Rail-Pässe und ein besonderer Wilkommens-Avatar.

Die Fans haben zudem noch die Aussicht auf die 4-Sterne-Figur Serval, sowie 15 weitere Star-Rail-Pässe. Die beiden letzten Boni werden mit dem Erreichen von dreieinhalb Millionen beziehungsweise fünf Millionen Vorregestrierungen freigeschaltet.

Worum geht es in Honkai: Star Rail?

Als großer Einfluss für die Honkai-Spiele lässt sich der ikonische Anime Neon Genesis Evangelion nennen. Wie auch in dem Anime wird die Welt in den Spielen von einer auserirdischen Macht bedroht. Eure Aufgabe in Honkai: Star Rail ist es diese Macht zu bekämpfen.

Anstatt einer offenen Welt und Echtzeitkäpfen wie in Genshin Impact werden euch in Honkai: Star Rail wohl räumlich begrenzte Gebiete und Rundenkämpfe erwarten. Anstatt durch ausschweifende Erkundungen möchte miHoYo die Fans wohl mit strategischen Gefechten und einer dichten Story begeistern.

