Switch und Steam: Nintendo enthält euch Horror-Geheimtipp vor

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – Ankündigungstrailer

In der vergangenen Nintendo Direct wurde Spielern und Spielerinnen wieder etwas vorenthalten. Dieses Mal handelt es sich um ein neues Spiel von Square Enix, bei dem ihr euch grauenvollen Flüchen stellen müsst.

Nintendo verheimlicht neues Square-Enix-Spiel

Square Enix veröffentlicht schon sehr bald ein neues Spiel, aber kaum einer hat's mitbekommen. Während das Horrorspiel nämlich im Rahmen der japanischen Nintendo Direct vorgestellt wurde, gab es im Westen nichts dazu zu sehen – und das, obwohl es auch hierzulande für Steam und die Nintendo Switch erscheinen wird.

Die Rede ist von Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo. Auf Steam wird das Horrorabenteuer in den Tags unter anderem als Visual Novel bezeichnet. Es wird also viel Text geben, aber es ist nicht so, dass ihr euch einfach durch die Geschichte hindurchklickt.

Vielmehr sollt ihr echte Detektivarbeit leisten. Findet heraus, was es mit den sieben Geheimnissen und dem Ritual der Wiederauferstehung auf sich hat, warum verschiedene Personen verflucht werden oder sogar den Tod finden. Findet alle Hinweise um die vielen Geheimnisse Tokios zu lösen und überlegt strategisch wie ihr selbst Flüche einsetzt oder ob ihr riskieren wollt selbst verflucht zu werden.

Bereits am 8. März soll das Spiel auf Steam und der Nintendo Switch für einen Preis von knapp 20 Euro erscheinen. Auf Steam bekommt ihr es sogar bis zum 23. März für nur 15,99 Euro. Das Spiel hat jedoch keine deutschen, sondern lediglich englische und japanische Texte.

Weitere geheime Switch-Spiele

Neben Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo gab es außerdem noch einige weitere Spiele, die Nintendo westlichen Spielenden vorenthalten hat. Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg wurde so zum Breispiel angekündigt und soll auch im Sommer 2023 hierzulande erscheinen. Dabei handelt es sich um ein Remake des allerersten Atelier-Spiels, das im Jahr 1997 veröffentlicht wurde.

Auch erwähnenswert ist das niedliche Spiel Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation, eine neue Lebenssimulation der Reihe Summer Vacation. Hier spielt ihr, wie für die Reihe typisch, ein Kind, das seine Sommerferien genießt. Obwohl einige Ableger der Reihe im Westen erschienen sind, ist bisher unklar, ob auch das neueste Spiel außerhalb Japans erscheinen wird.