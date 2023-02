The Day Before zeigt verworfenes Gameplay: „Das würde ich sogar lieber spielen“

So sah The Day Before noch 2019 aus. (Bild: Fntastic)

The Day Before war einst ein Hype-Spiel auf Steam, doch mittlerweile hält sich die Meinung, das Survival-MMO sei einfach ein Scam. Entwickler Fntastic versucht die Zweifel auszuräumen, scheitert aber an Ungereimtheiten und schlechter Kommunikation. Ein neues Video, das mehr Einblick in die Entwicklung geben soll, hilft aber auch nicht wirklich.

The Day Before: Entwickler zeigen Gameplay von 2019

Der Scam-Vorwurf bei The Day Before hält sich hartnäckig. Das liegt zum einen an den vagen Infos und Videos zum Spiel und zum anderen an glatten Lügen. Wie ebenjene glatte Lüge zur Verschiebung des Spiels auf den 10. November 2023. In einem Twitter-Post begründet Fntastic die Verschiebung mit einem Problem bei den Namensrechten, nur um dann zwei Tage später in einem Interview mit IGN zu erklären, die Verschiebung sei schon vorher geplant gewesen.

Um Vertrauen zurückzugewinnen, veröffentlichte Fntastic eine Rückschau auf die Entwicklung von The Day Before. Das Video zeigt Gameplay einer Version von 2019, bei der noch ein ganz anderes Setting und ein komplett anderer Grafikstil geplant waren. Ursprünglich sollte das Survival-MMO in einer schneebedeckten Welt spielen, in der es zerstörbare Gebäude gab und der Stil mehr Fortnite als Realismus war.

Das sechsminütige Video könnt ihr euch hier anschauen:

TDB Dev Vlog | Life at Fntastic

„Das würde ich sogar eher spielen“

Unter dem YouTube-Video finden sich zahlreiche Kommentare, von denen viele auch betonen, dass es sich endlich mal um einen durchdachten und vernünftigen PR-Auftritt durch Fntastic handelt. Es kommt jedoch auch etwas überraschend, von einem „Communication Team“ zu hören, denn das kann es erst seit Kurzem geben. Laut Fntastic hatte der Entwickler zum Zeitpunkt dieses Tweets vom 8. Februar 2023 noch „überhaupt kein Marketing Department“.

Das Winter-Setting und der Stil kommen bei einigen sogar ziemlich gut an. YouTube-Nutzer asaf65 schreibt: „Mann, die Version und das Konzept von 2019 sehen viel besser aus, ich kann es nicht anders sagen.“ Zikrari SG kommentiert: „Die stilisierte Version sah viel besser aus, es hatte Persönlichkeit. Der aktuelle realistische Look ist einfach generisch. Ich bin gespannt, wo das Spiel endet.“

Für viele ist The Day Before nach wie vor ein Sammelsurium an „Red Flags“. Worin der Betrug bei dem Spiel nun allerdings bestehen soll, kann noch immer niemand so richtig erklären.