Leute, die kommenden Tage haben es in sich! Gleich fünf große Releases in allen möglichen Genres beweisen einmal mehr, wie bunt und vielfältig dieses Gaming-Jahr losgeht. Allen voran kommt ein Spinoff, das es in jeder Hinsicht in sich hat.

Like a Dragon: Ishin! entführt euch ins Japan des 19. Jahrhunderts.

Releases im Januar: Yakuzua mal ganz anders

Die ehemalige japanische Kaiserstadt Kyoto in den 1860-er Jahren dient als Schauplatz für einen stilvoll inszenierten Rachefeldzug. In der Rolle eines Samurai macht ihr euch mit Schwert und Pistole auf, um den Mörder eures Vaters zu finden.

Das würde vielen Spielen bereits als Plot reichen, aber in Like a Dragon: Ishin! sollt ihr auch noch eure eigene Unschuld beweisen und somit eure Ehre wiederherstellen. Ohne viel zu spoilern: Das Abenteuer wird in historisch weitreichenden Konsequenzen gipfeln, die die Zukunft Japans für immer verändern werden.

Und wer weniger Bock auf einen klassischen virtuellen Rachefeldzug hat, für den gibt es auch eine Reihe an anderen Neuerscheinungen zur Auswahl. Neben der Fortsetzung eines ganz besonderen Fantasy-Abenteuers mit einem ganz speziellen Grafikstil, erwartet auch auch noch ...

Ach, wisst ihr was? Schaut euch einfach das folgende Video an! Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 7 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Na, ist für euch was dabei? Oder seid ihr erstmal damit beschäftigt, die Geheimnisse von Hogwarts zu ergründen? Wir freuen uns auf jeden Fall über einen weiterhin gelungenen Einstieg ins neue Gaming-Jahr! Bleibt dran, wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!