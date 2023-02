Ein sehr seltsamer Name für einen Duellierclub sorgt in einem Hogwarts-Legacy-Stream für Gelächter. (Bild: WB Games)

Hogwarts Legacy ist derzeit in aller Munde. Auch auf Twitch wird es fleißig gespielt. Der bekannte Streamer Trymacs ist dabei in einen Dialog geraten, der bei ihm und seinem Publikum erst für Verwunderung, dann für Gelächter gesorgt hat.

So gut wie alle, die eine PS5 eine Xbox X/S oder einen ordentlichen Gaming-PC besitzen, dürften aktuell damit beschäftigt sein, in Hogwarts Legacy die bekannte Schule für Hexerei und Zauberei zu erkunden.

Wer das Spiel auf PS4, Xbox One oder Nintendo Switch erleben möchte, muss sich noch etwas gedulden. Für die Konsolen der vorhergehenden Generation ist ein Release erst im weiteren Verlauf des Jahres angedacht.

Hogwarts Legacy: Club der gekreuzten Stäbe

Eine Option ist es, auf Twitch Streamern dabei zuzusehen, wie sie das Spiel erleben. Dies hat mitunter auch den Vorteil, bei besonders witzigen Momenten dabei zu sein. Einen solchen gab es zuletzt bei Szenengröße Trymacs zu sehen.

Im Spiel wird sein Charakter dazu eingeladen dem Duellierclub Gekreuzte Stäbe beizutreten. Trymacs wiederholt den Namen so, als würde dieser bestimmte Assoziationen bei ihm wecken, bleibt aber noch cool und lässt den NPC weiterreden. Im Verlauf des Dialogs muss er aber immer wieder lachen, etwa als sein Charakter fragt, wie genau das denn mit den Gekreuzten Stäben laufen würde und er zu hören bekommt "Wer am Ende noch steht, gewinnt."

Hogwarts Legacy: Eindeutig zweideutig

Als der Dialog sich dem Ende entgegeneigt, kann Trymacs nicht mehr an sich halten. Der NPC schließt mit den Worten:

"Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein."

Trymacs bricht in Gelächter aus und fragt sich und sein Publikum, wer das geschrieben habe und wie es sein kann, dass niemandem die Doppeldeutigkeit dieses Dialogs aufgefallen ist. Das sehen Trymacs Zuschauer auch so. Im Chat machen sie sich über die Wortwahl lustig und stimmen dem Streamer zu.

