Diablo 4 vor Release zocken: Diese 2 Termine sollten sich Fans freihalten

Diablo 4: Die Termine für die Closed und Open Beta stehen fest. (Bild: Blizzard)

Diablo-Fans auf der ganzen Welt warten sehnsüchtig auf Teil 4. Während der geplante Release im Juni 2023 schon länger bekannt ist, stehen die Infos zu einer Beta noch aus. Das hat sich endlich geändert und es gibt gleich zwei Termine, an denen ihr Probe spielen könnt, auch wenn es für einen der beiden Termine Einschränkungen gibt.

Diablo 4: Termine für Closed und Open Beta

Blizzards beliebtes Action-RPG lässt euch bald wieder neue Dungeons erforschen und Bosse besiegen. Diablo 4 soll am 6. Juni 2023 erscheinen, doch vorab darf bereits gleich an zwei Beta-Terminen reingespielt werden. An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden wird es erst eine Closed und dann eine Open Beta geben.

Zur Einstimmung könnt ihr euch die Intro-Sequenz von Diablo 4 ansehen:

Diablo IV | In-Game Intro Cinematic

Closed Beta

Zeitraum: 17. bis 19. März 2023

Zugang: Nur für Vorbesteller und mit Beta-Code

Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One

Open Beta

Zeitraum: 24. bis 26. März 2023

Zugang: Ohne Einschränkung

Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One

Die Closed Beta steht also nur Vorbestellern und Spielern mit Beta-Code offen, beide Termine bieten aber denselben Inhalt. Ihr könnt den Prolog und den kompletten ersten Akt spielen und dabei die gesamte erste Zone, die Zersplitterten Gipfel erkunden. Die Levelgrenze für Charaktere liegt bei 25. (Quelle: Blizzard).

Noch offene Fragen zur Beta

Ob ihr alle Klassen testen dürft, ist noch nicht bekannt. Bei einem früheren Spieltest für die Presse konnten drei der fünf Klassen gespielt werden, dabei handelte es sich um den Barbaren, die Zauberin und die Jägerin. Ebenfalls unklar ist, ob ihr euren Fortschritt mit in die Vollversion nehmen könnt. Was bei Early-Access-Spielen üblich ist, gilt eher selten für Beta-Phasen.

Falls ihr einen Beta-Code habt oder noch bekommt, müsst ihr den auf der offiziellen Website einlösen. Dort müsst ihr dann nur noch eure Region und die bevorzugte Plattform auswählen und dann warten, bis ihr einen Spiel-Code von Blizzard per Mail bekommt, den ihr dann auf der Plattform eurer Wahl einlöst.

Die Beta-Codes werden vermutlich über die Social-Media-Kanäle von Blizzard verlost, eine Marketing-Kampagne mit Streamern ist ebenfalls denkbar, aber nicht bestätigt.