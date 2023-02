Kracher-Woche auf Steam: Auf diese 4 Hochkaräter haben alle gewartet

Unter anderem startet Atomic Heart auf Steam. (Bild: Focus Entertainment)

Shooter, Survival, Strategie oder Space-Simulation – falls euch alle diese Genres zusagen, habt ihr diese Woche auf Steam die Qual der Wahl. Gleich vier der meistgewünschten Spiele auf Valves Plattform erscheinen in den nächsten Tagen.

Steam: 4 der meistgewünschten Spiele erscheinen diese Woche

Nachdem sich Hogwarts Legacy vor knapp zwei Wochen bereits als eines der Jahres-Highlights präsentierte und auf Steam Rekord-Spielerzahlen erreichte, geht es diese Woche schon munter weiter. In den nächsten Tagen erscheinen gleich vier Spiele, die auf vielen Wunschlisten von Steam-Nutzern stehen. Alle stehen auf der Topliste mit den meistgewünschten Neuerscheinungen ganz weit oben. (Quelle: Steam).

Sons of the Forest

Der aktuelle Platz 1 startet am 23. Februar 2023 in den Early Access. Die Fortsetzung des beliebten Survival-Spiels The Forest schickt euch erneut auf eine einsame Insel, wo euch Kannibalen und Monster das Leben schwer machen wollen. Erneut wird es eine mysteriöse aber auch sehr gruselige Geschichte geben, die euch beim Sammeln von Ressourcen, Crafting und Basen-Bau begleitet. Auf der Steam-Seite findet ihr noch keinen Preis, einem Tweet von Entwickler Endnight Games nach soll der sich auf 29,99 Euro belaufen.

Sons Of The Forest: Neuer Trailer

Atomic Heart

Am 21. Februar 2023 erscheint Atomic Heart, der aktuelle Platz 7. Mit einer alternativen Realität und Rollenspiel-Elementen, die den Shooter erweitern, erinnert das Spiel an BioShock. Als KGB-Offizier wollt ihr die Umstände eines missglückten Experimentes ergründen, welches zu einer Art Revolution der Maschinen geführt hat. Die Standard-Version kostet auf Steam 59,99 Euro. Atomic Heart ist auch Teil des Microsoft Game Pass.

Atomic Heart - Combat Trailer

Kerbal Space Programm 2

Platz 9 belegt zurzeit Kerbal Space Programm 2, welches am 24. Februar im Early Access startet. Wie beim Vorgänger müsst ihr Raketen bauen, Sonnensysteme erkunden und dieses Mal sogar neue Planeten kolonisieren. Teil 2 soll deutlich komplexer werden, weswegen starke Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen werde. Animierte Tutorials sollen den Einstieg erleichtern. Das Spiel wird auch im Early Access schon 49,99 Euro kosten.

Kerbal Space Program 2 Early Access Gameplay Trailer

Company of Heroes 3

Für Strategie-Fans ist Platz 11 gedacht. Der dritte Teil der „Company of Heroes“-Reihe erscheint am 23. Februar 2023. Die beiden Kampagnen des RTS führen euch erneut in den Zweiten Weltkrieg. Bei den Alliierten führt ihr die Invasion von Italien an und aufseiten der Achsenmächte kommandiert ihr die deutschen Truppen in Nordafrika. Für 59,99 Euro erhaltet ihr auf Steam die Standard-Version.