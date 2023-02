Atomic Heart spaltet Kritiker: Wertungen von Top-Shooter bis Rohrkrepierer

Atomic Heart bekommt extrem unterschiedliche Wertungen von den Kritikern. (Bild: Focus Entertainment)

Ist Atomic Heart ein neues Shooter-Highlight oder eine ziemliche Nullnummer? Bei den Kritikern findet sich dort ein Konsens, denn zu beiden Extremen gibt es Wertungen. Während das Setting gut ankommt, ist das Gameplay eine Enttäuschung. Viele Ideen sind gut, aber nicht ausgereift, was sehr unterschiedlich aufgefasst wird.

Atomic Heart: Kritiker sind sich uneinig

Das Auffälligste an Atomic Heart ist das Setting. In dieser sowjetischen Dystopie hat ein fehlgeschlagenes Experiment die eigentlich den Menschen dienenden Roboter durchdrehen lassen. Der Open-World-Shooter wurde mit einigen Rollenspiel-Elementen ergänzt, die euch Spezialfähigkeiten für den Kampf geben.

So wird in Atomic Heart gekämpft:

Atomic Heart - Combat Trailer

Die Wertungen könnten durchwachsener nicht sein, während einige Tester sogar Vergleiche mit BioShock anstellen, fallen Story wie Gameplay bei anderen komplett durch. Schon bei der Handlung scheiden sich die Geister. XboxEra gibt eine 84 und spricht von einer „faszinierenden und gut geschriebenen Geschichte“, GamesRadar hingegen gibt eine 50 und nennt die Story „unverständlich“. Die Probleme mit der Geschichte finden sich in vielen Reviews, was nicht zuletzt, wie Rock, Paper, Shotgun festhält, am „unsympathischen Hauptcharakter“ liegt.

Eine der niedrigsten Wertungen kommt von Twinfinite. Sie begründen die 40 mit einer lieblosen Open World, unhandlichen Systemen für das Looten und Craften und zahlreichen Bugs und Glitches. Dagegen hält beispielsweise DualShockers und gibt eine 84 für unter anderem das tolle Gegnerdesign, die gelungenen Bosskämpfe und die Abwechslung beim Kampfsystem dank verschiedener Fähigkeiten.

Zwischen Faszination und Ablehnung

Atomic Heart scheint eines der Spiele zu sein, bei dem sich Spieler genau ansehen sollten, ob es für sie infrage kommt. Während die einen den Spaß ihres Lebens haben können, wäre es für andere eine echte Fehlentscheidung. Wer auf dem PC oder der Xbox spielt hat Glück gehabt, Atomic Heart ist seit Release am 21. Februar 2021 Teil des Game Pass.