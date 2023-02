Warzone 2: Die One-Shot-Sniper sind zurück – mit einem kleinen Haken

Mit dem richtigen Aufsatz könnt ihr den Schaden der Scharfschützengewehre noch weiter in die Höhe treiben. (Bild: Activision)

Während man in Warzone 1 noch problemlos Gegner mit einem einzigen Kopfschuss niederstrecken konnte, müssen in Warzone 2 zumindest zwei Kugeln ihr Ziel treffen, um euren Widersacher zu Fall zu bringen – doch das ändert sich jetzt, wie CoD-Experte JGOD in seinem neuen Video beweist.

Warzone 2: Ein Treffer, ein Kill?

Dass man Gegner mit einem einzigen Treffer in Warzone 2 nicht mehr auf die Matte schicken kann, wenn diese vollständig gepanzert sind, ist vielen Spielern ein Dorn im Auge. Doch entweder hatten die Entwickler nun ein Einsehen oder es handelt sich um einen Bug, denn aktuell ist es wieder möglich, sich ein Scharfschützengewehr zusammenzubauen, das mit einem einzigen Kopfschuss Gegner ins digitale Jenseits verfrachtet.

Der entscheidende Aufsatz: Brandmunition. Wird diese in der MCPR-300 oder der Victus XMR verwendet, lässt der eigentliche Kopftreffer der Kugel die Gegner mit einem Lebenspunkt zurück auf allen Distanzen zurück. Anschließend kommt jedoch der zusätzliche Schaden der Brandmunition ins Spiel, welcher euren Feinden den Rest gibt. Den Beweis dazu liefert JGOD in seinem Video:

Doch die Brandmunition sorgt für einen harten Nachteil: Die Geschossgeschwindigkeit wird stark verringert. Ihr müsst also bei Schüssen auf weite Distanzen deutlich weiter vorhalten, um euren Gegner zu erwischen. Um diesen Effekt entgegenzuwirken, können Spieler jedoch problemlos alle weiteren Waffenaufsätze nutzen.

Wer zudem Probleme damit hat, das Absinken der Kugel über weite Distanzen abzuschätzen, kann jederzeit das Raptor-Visier nutzen, welches euch mit einem kleinen roten Punkt im Visier zeigt, wo genau eure Kugel landen wird, wenn ihr das Visier zuvor auf die entsprechende Distanz genullt habt.

One-Shot-Sniper: Endlich zurück oder doch nur ein Bug?

Ob die Entwickler sich bewusst dazu entschieden haben, die One-Shot-Sniper zurückzubringen oder es sich einfach nur um einen Bug handelt, der mit einem kommenden Update wieder behoben wird, ist aktuell nicht klar.

Wer sich also wieder ein bisschen mehr wie in Warzone 1 fühlen will, sollte sich lieber schnell eines der beiden Scharfschützengewehre mit Brandmunition ins Loadout stecken und es einfach mal ausprobieren. Gut möglich, dass diese Option schon zeitnah durch ein Update wieder zunichtegemacht wird.