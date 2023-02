Fehler bei Disney Dreamlight Valley: Als Entschädigung gibt es Gratis-Items für alle

Es gibt Geschenke in Disney Dreamlight Valley. (Bild: Gameloft)

Der neue Premium-Shop von Disney Dreamlight Valley sorgt für reichlich Chaos. Die Entwickler von Gameloft haben versehentlich Items angeboten, die dort gar nicht hingehören. Um diesen Fehler wiedergutzumachen, gibt es jetzt kostenlose Gegenstände für alle Spieler.

Disnes Dreamlight Valley: Falsche Gegenstände im Premium-Shop

Der Start des Premium-Shop in Disney Dreamlight Valley läuft holprig. Seit kurzem gibt es den neuen Gegenstandsladen, in dem Spieler exklusive und temporär erhältliche Items für Mondsteine kaufen können.

Doch während einige Spieler überhaupt nicht auf den Shop zugreifen können und ein großer Teil der Fans sich über die überteuerten Preise beschweren, hat Entwickler Gameloft selbst einen kleinen Fehler begangen.

Die ersten Angebote enthielten Item-Bundles, die es vorher auch schon im regulären Shop von Dagobert Duck zu kaufen gab. Das war laut Gameloft ein Versehen und war so gar nicht vorgesehen, wie sie auf Twitter bekannt geben:

Infolgedessen haben sie die entsprechenden Gegenstände sogleich wieder aus dem Premium-Shop entfernt. Fans wunderten sich kurzzeitig, warum nur zwei, statt der vorherigen vier Item-Bundles angezeigt worden sind.

Mittlerweile haben die Entwickler die eigentlich angedachten Gegenstände nachgereicht.

Gameloft hat Geschenke als Entschädigung im Gepäck

Spieler, die die versehentlich eingebauten Items gekauft haben, werden im Spiel eine Nachricht in ihrem Postfach erhalten und die ausgegebenen Mondsteine zurückerstattet bekommen (Quelle: Twitter).

Doch es gibt auch gute Nachrichten für alle anderen Spieler: Als Wiedergutmachung für den Fauxpas werden die zwei Item-Bundles kostenfrei an alle versendet.

Ihr solltet also in nächster Zeit euren Briefkasten im Blick behalten. Die zwei Bundles bestehen aus jeweils 3 Items, was euch insgesamt sechs neue Objekte beschert.

Hier könnt ihr sehen, welche sechs Items es als kostenlose Entschädigung in Disney Dreamlight Valley gibt. (Bild: YouTube/sheebi's valley)

Wann ihr die Gegenstände in eurem Postfach erwarten könnt, hat Gameloft noch nicht bekannt gegeben.

