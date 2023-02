Pokémon, Skyrim und mehr: 9 nervige Bälger, die euch wahnsinnig machen

9 Kinder, die euch in Games gehörig auf die Nerven gehen. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Eigentlich sind Kinder in Videospielen meistens freundlich, niedlich und auf eure Hilfe angewiesen – allerdings nicht immer. Manche Gaming-Gören sind so dermaßen nervig, dass sie euch das Leben zur Hölle machen können. Wir zeigen euch hier 9 Bälger, die euch in den Wahnsinn treiben.

Kinder & Jugendliche: NPCs aus der Hölle

Kinder und Videospiele sind eine explosive Mischung – vor allem, wenn die Dreikäsehochs als NPCs ihren großen Auftritt haben und euch im Spiel unerwartet große Steine in den Weg legen. Auch Ingame-Teenager sind da oftmals nicht viel besser, sondern garnieren ihre Widerspenstigkeiten zusätzlich noch mit einer ordentlichen Extra-Portion Respektlosigkeit. In der Bilderstrecke am Ende dieses Artikels zeigen wir euch 9 Kinder und Jugendliche, die euch in Videospielen richtig auf die Nerven gegangen sind.

Skyrim, Pokémon & Baby Mario: 9 nervige Gaming-Kinder

Die Gaming-Geschichte hat einige bemerkenswerte Kinder und Jugendliche zu bieten – ihr könnt sie entweder als Helden steuern oder euch in schwierigen Situationen auf ihre Hilfe verlassen. Von Diddy Kong in Donkey Kong Country über Tiny Tina in Borderlands 2 und Clementine in der Telltale-Reihe The Walking Dead bis hin zu Ellie in The Last of Us gibt es zahlreiche starke Charaktere im Kinder- und Jugendalter, auf die ihr zählen könnt.

Als NPCs haben Kinder und Teenager in Games allerdings oft eine komplett andere Funktion – und zwar, euch zur Weißglut zu treiben. Mit ihren schrillen Stimmchen, frechen Widerworten, arroganten Beleidigungen und anderen Unverschämtheiten können sie Spielern jedes Alters ganz schön auf die Nerven gehen. Immerhin könnt ihr ihnen in manchen Fällen die Leviten lesen, wenn euch danach ist. Manchmal allerdings müsst ihr die Rotzlöffel trotz allem noch beschützen.

In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch deswegen neun der nervigsten Kinder und Teenager der Videospielgeschichte – von Baby Mario in Super Mario World 2: Yoshi’s Island über Blau Eich im Pokémon-Franchise bis hin zu Nelkir in The Elder Scrolls 5: Skyrim.