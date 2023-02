In Dota 2 gibt es nun 40.000 Cheater weniger. (Bild: IGDB/Valve)

Cheater sind in so gut wie jedem Online-Game ein großes Problem. Sie brechen Regeln und verderben fairen Spielern den Spaß. Nicht immer gelingt es, die Schummler effizient aufzutreiben und ihnen Konsequenzen für ihr Handeln aufzuzeigen. In Dota 2 gelang es Valve nun aber sich einer großen Zahl von Cheatern durch einen cleveren Trick zu entledigen.

In Multiplayer-Spielen geht es oft darum, sich unter vom Spiel gesetzten Bedingungen mit anderen zu messen. Verwendet dabei jemand Cheats, um diese Bedingungen unerlaubt zu seinen Gunsten zu ändern, ist das unfaires Verhalten. Durch dieses wird für alle, die sich an die Regeln halten, der Spielspaß zerstört.

Die Entwickler legen natürlich hohe Priorität darauf, die Schummler aufzustöbern und dingfest zu machen. Das klappt oftmals allerdings nicht so einfach wie gewünscht. Valve gelang nun allerdings ein großer Schlag gegen Cheater in Dota 2.

Betrüger fallen in den Honigtopf

Wie das Software-Unternehmen auf der Dota-2-Newsseite bekanntgibt, wurde eine große Zahl an Accounts permanent gebannt. Als Grund dafür wird die betrügerische Verwendung von Drittsoftware genannt.

Mithilfe dieser sei es den Cheatern möglich gewesen, interne Daten des Dota-Clients auszulesen, welche normalerweise gar nicht sichtbar sein sollen. Dies habe für einen unfairen Vorteil gesorgt.

Um Spieler, die sich dieser Methode bedienten, ausfindig zu machen, wandte Valve einen cleveren Trick an:

"Nachdem wir die Methode des Cheats identifizieren konnten, schlugen wir mit einem Update zurück. Wir erschufen einen sogenannten Honeypot: Einen Datenbereich im Spiel-Client, der niemals während des normalen Spielens ausgelesen wird, aber auf den dieser Exploit zugreifen würde."

Nach Angaben von Valve tappten über 40.000 Betrüger in die Falle, wodurch sie sich eine dauerhafte Account-Sperrung einhandelten.

Weitere Maßnahmen angekündigt

Auch weiterhin möchte das Unternehmen gegen Cheater in Dota 2 vorgehen. Wie Valve verkündet, soll dabei allen, die Daten während des Spiels aus dem Client auslesen, eine Sperrung drohen. Dabei wolle man auch vor professionellen Spielern nicht haltmachen.

Immerhin mache Dota 2 am meisten Spaß, wenn es auf einem ausgeglichenen Schlachtfeld stattfindet, auf dem der Sieg durch die eigenen Fähigkeiten errungen wird. Das ist für manche Dota-2-Profis sogar besser als Sex.

