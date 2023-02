Nintendo Switch Pro: Leaker verrät vermeintlichen Release

Nintendo Switch Pro: Könnte es dieses Jahr tatsächlich passieren?

Ein angeblicher Programmierer verrät alle Inhalte der Pokémon-DLCs, bevor sie offiziell angekündigt werden. In einem Nebensatz verrät er auch, dass noch dieses Jahr eine neue Nintendo Switch mit grafischen Verbesserungen erscheinen soll.

Pokémon-Leaker verrät Release der Switch Pro

Die Nintendo-Gerüchteküche brodelt mal wieder. Dieses mal auf der Speisekarte: der Klassiker – die Nintendo Switch Pro. Laut einem Leaker, der die Inhalte der Pokémon-DLCs korrekt vorhergesagt hat, soll nämlich noch Ende des Jahres eine neue Switch-Konsole veröffentlicht werden.

Vor der Pokémon-Präsentation am 27. Februar hat ein 4chan-Nutzer Details zu den DLCs zu Pokémon Karmesin & Purpur veröffentlicht, die bis dahin der Öffentlichkeit nicht bekannt waren. Neben den Vorbestellerboni verriet er auch die Titel der beiden DLCs sowie das Aussehen, die Typen und die Namen der neu vorgestellten Pokémon.

Seinen eigenen Angaben nach ist der Leaker ein Programmierer eines Outsourcing-Unternehmens. Er und sein Team arbeiten demnach an dem Patch, der die Grafik für das neue Switch-Modell verbessern soll. Dieses soll angeblich mit dem zweiten DLC erscheinen, also noch im Winter 2023.

Sogar die berüchtigte Pokémon-Leak-Seite CentroLeaks bestätigt, dass der Post des Leakers vor der Präsentation erstellt wurde. Es handelt sich hierbei also wahrscheinlich tatsächlich um jemanden, der über Insiderwissen verfügt.

Wie wahrheitsgetreu seine noch unbestätigten Angaben sind, lässt sich sich aber natürlich nicht feststellen. Zumindest nicht, bis Nintendo die angebliche Konsole selbst ankündigt.

Keine neue Switch für Zelda: Tears of the Kingdom

Die Gerüchte um eine neue Switch-Konsole halten sich schon seit Jahren hartnäckig. Nachdem vermutet wurde, dass Nintendo die „Nintendo Switch Pro“ zusammen mit dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlichen würde, scheint dies nicht zu geschehen.

Immerhin erscheint der Nachfolger zu Breath of the Wild bereits im Mai. Eine offizielle Ankündigung zu einer neuen Switch-Version gibt es aber, Stand Februar 2023, noch nicht.

Spieler und Spielerinnen warten deswegen weiterhin gespannt auf eine offizielle Ankündigung. Der Release der Nintendo Switch ist nun immerhin schon sechs Jahre her.

Welche Features eine neue Switch-Konsole auf jeden Fall braucht, habt ihr uns in der folgenden Bilderstrecke verraten: