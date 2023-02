"Lasst uns mal einen Gang runterschalten und eine weniger aufregende Gaming-Woche erleben ..." hat noch niemand bei uns jemals gesagt. Stattdessen geht es mit den neuen Releases besonders actiongeladen weiter. Eine Neuerscheinung sticht dabei besonders hervor.

Wo Long: Fallen Dynasty verspricht brachiale Fantasy-Action.

Releases im Februar und März: Knallharte Action von Team Ninja

Mögt ihr Soulslikes, die von der Stimmung her in Richtung Nioh tendieren und sich optisch am PS2-Klassiker Genji orientieren? Gut, zugegeben: Das ist schon arg spezifisch. Aber die Mischung klingt doch wirklich gut! Warum gibt es so ein Spiel nicht schon längst?

Die Frage ist ab den kommenden Tagen überflüssig. Denn mit Wo Long: Fallen Dynasty bringt Entwickler Team Ninja ein Actionspektakel auf den Markt, das so manch einer vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Dabei hat das Game richtig großes Potential und wird hoffentlich nach Release noch auf positive Weise von sich reden machen. Und die vorher genannten Vergleiche mit beispielsweise Nioh sind nicht zufällig. Schließlich steckt das selbe Studio hinter der Produktion.

Und wer weniger Bock auf ein zünftiges Action-Gemetzel hat, für den gibt es auch eine Reihe an anderen Neuerscheinungen zur Auswahl. Schaut euch einfach das folgende Video an! Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 8 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Na, ist für euch was dabei? Oder seid ihr erstmal noch damit beschäftigt, die Geheimnisse von Hogwarts zu ergründen? Wir freuen uns auf jeden Fall über einen weiterhin gelungenen Einstieg ins neue Gaming-Jahr! Bleibt dran, wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!