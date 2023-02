The Finals: Abgedrehter Shooter von Battlefield-Veteranen kündigt Beta an

Hinter The Finals verbirgt sich ein neuer Multiplayer-Shooter, der bei einigen Genre-Fans durchaus schon auf dem Merkzettel stehen könnte. Der besondere Clou der Free2Play-Ballerei ist eine zerstörbare Map, die ganz neue Gameplay-Möglichkeiten bieten soll. Mit etwas Glück könnt ihr euch The Finals selbst schon mal in einer Closed Beta Anfang März 2023 anschauen.

Ob Katana oder Sturmgewehr, in The Finals ist für jeden was dabei. (Bild: Embark Studios)

The Finals: Closed Beta für Anfang März angekündigt

Falls ihr The Finals gerne mal testen möchtet, bietet sich diese Gelegenheit bei der zweiwöchigen Closed Beta vom 7. bis zum 21. März 2023. Zwar soll der First-Person-Shooter auch für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen, jedoch beschränkt sich diese Beta-Phase auf den PC. Ihr könnt euch via Steam für einen Zugang registrieren und eventuell werdet ihr ausgewählt.

In der zweiten Woche der Closed Beta gibt es eine Kampagne auf Twitch, bei der ihr über Drops einige Ingame-Gegenstände abgreifen könnt. Welche Streamer daran teilnehmen werden, ist noch nicht bekannt. Die Beta selbst wird zwei Maps beinhalten. Während die erste ihr Setting auf den Hochhäusern über Seoul findet, ballert ihr euch in der zweiten durch Monaco an der französischen Riviera. Auf einem Schießstand könnt ihr Waffen und Gadgets testen, die ihr dann im Quickplay-Modus benutzt. Außerdem wird es Ranglisten-Turniere geben.

THE FINALS Closed Beta Trailer

Wie spielt sich The Finals?

Die ersten Trailer lassen bei The Finals ein Battle Royale vermuten, es handelt sich aber eher um eine Art „Mini-Variante“. Das Spiel wird als spektakuläre Gameshow inszeniert und wirft insgesamt zwölf Spieler in vier Teams in den Ring. Neben jeder Menge Schießeisen für jede Situation gibt es auch Nahkampfwaffen wie Messer und Katanas. Dazu gesellen sich Gadgets wie Sprungpads, aufstellbare Deckung oder platzierbare Geschütztürme. Mobilität ist in der vertikalen wie horizontalen wichtig, ihr sprintet, rutscht über den Boden und könnt einen Greifhaken nutzen.

Einen besonderen Stellenwert hat alles, was explodiert. Mit Granaten, Raketenwerfern und Sprengstoff könnt ihr die Map gründlich umgestalten und euren Gegnern nicht nur die Deckung zerstören, sondern ihnen wortwörtlich den Boden unter den Füßen wegziehen. Damit die ganze „Umstrukturierung der Karte“ reibungslos klappt, wird sie auf den Servern berechnet und nicht bei den Spielern. Diese volle Zerstörung war bisher schwer für Spiele umzusetzen, doch die Embark Studios bestehend aus zahlreichen Battlefield-Veteranen, wollen es geschafft haben.

Ein weiterer wichtiger Punkt soll die extrem vielfältige und individuelle Anpassung der Ausrüstung sein. Wie sich das Ganze tatsächlich spielt, könnt mit etwas Glück bei der Closed Beta selbst herausfinden.