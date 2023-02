Pokémon bis Cyberpunk 2077: In diesen 11 Spielen müsst ihr schwere Entscheidungen treffen

In Cyberpunk 2077 müsst ihr harte Entscheidungen treffen. (Bild: CD Projekt Red)

Spiele mit mitreißender Story verstehen sich gut darin, uns Gamer vor die eine oder andere knallharte Entscheidung zu stellen. Solche Momente bereiten uns Kopfzerbrechen, da die Wahl den Lauf des Schicksals bestimmen wird. Wir wollten von euch wissen, welche Spiele euch in dieser Hinsicht besonders fertig gemacht haben. Eure Antworten findet ihr in folgender Bilderstrecke.

Entscheidungen in Videospielen: Wartet, ich brauche eine Woche Bedenkzeit

Wer soll gerettet werden? Sollt ihr diesen Weg gehen oder einen anderen? Welche ist die beste Entscheidung, auch wenn es nur schlechte gibt? Wir haben unsere weise Community gefragt, welche Entscheidungen in Videospielen sie die meisten Nerven gekostet haben.

In der unteren Bilderstrecke haben wir die Härtesten der Härtesten zusammengetragen. Es ist kein Wunder, wenn ihr bei diesen Entscheidungen den Controller weglegen und gefühlte Stunden auf den Bildschirm starren müsst. Aber danach müsst ihr es eben tun.

11 harte Game-Entscheidungen, die euch zur Verzweiflung gebracht haben Bilderstrecke starten (12 Bilder)

Von Pokémon bis Life is Strange, von Need for Speed: Underground 2 bis Fallout 3 – die Entscheidungen in diesen Spielen zerreißen euch und uns. Aber so ist das nun mal, wenn man den Helden spielen will. Dann muss man auch Entscheidungen treffen, die nur ein Held – oder eine Heldin – treffen kann.