Neuer Steam-König: Survival-Newcomer verbannt Hogwarts Legacy vom Thron

Sons of the Forest: Survival-Spiel ist ein echter Hit auf Steam. (Bild: Newnight)

Auf Steam geben sich die Erfolgsgeschichten aktuell die Klinke in die Hand. Nachdem Hogwarts Legacy als Singleplayer-Spiel auf Steam und darüber hinaus ein großer Hit wurde, ist nun ein Koop-Survival-Spiel an der Reihe, auf Valves Plattform ganz oben mitzumischen. Sons of the Forest dominiert die Topseller und auch bei den Spielerzahlen ist das Early-Access-Spiel groß im Kommen.

Sons of the Forest verkauft sich millionenfach

Der Februar endet auf Steam wie er begonnen hat, und zwar mit einem Hit. Hogwarts Legacy schlug mächtig ein und verkaufte sich laut Warner Bros. Games ganze zwölf Millionen Mal über alle Plattformen hinweg und wiederholte damit den Erfolg von Elden Ring, der inzwischen ziemlich genau ein Jahr her ist. Doch allein auf Steam konnte Hogwarts Legacy Rekordzahlen erreichen.

Wie bei reinen Singleplayer-Spielen üblich, nehmen die Spielerzahlen nach Release recht schnell ab. Die Fans sind dann einfach durch mit dem Spiel. Damit ist direkt Platz für das nächste Spiel in den Toplisten auf Steam. In den Topsellern ist Sons of the Forest aktuell auf Platz 1. (Quelle: Steam). Laut Entwickler Endnight Games verkaufte sich das Survival-Spiel schon in den ersten 24 Stunden zwei Millionen Mal. (Quelle: Endnight Games via Twitter).

Die Spielerzahlen sprechen eine ähnliche Sprache. Schon am ersten Wochenende erreichte Sons of the Forest einen Höchststand von über 414.000 gleichzeitig aktiven Spielern und ist damit sogar schon vor Hogwarts Legacy bei den meist gespielten Games auf Steam. (Quelle: SteamDB).

Sons Of The Forest: Neuer Trailer

Ein Early-Access-Erfolg auf ganzer Linie

Die Zahlen sind vor allem für ein Spiel, das sich noch in der Early-Access-Phase befindet, sehr beachtlich. Sons of the Forest erscheint lediglich auf Steam und konnte sich schon mit dem Vorgänger The Forest als echtes Highlight im Bereich Survival-Horror etablieren. Sons of the Forest kostet auf Steam 28,99 Euro, was bei zwei Millionen verkauften Spielen einen Umsatz von fast 58 Millionen Euro bedeutet.

Bei den Spielern kommt Sons of the Forest bisher sehr gut an, über 80 Prozent von ihnen äußern sich positiv in den Steam-Rezensionen. Die Entwickler planen in sechs bis acht Monaten die Early-Access-Phase zu verlassen. Bis dahin soll Feedback von den Spielern gesammelt werden. Die Vollversion soll neue Items und Gebäude bekommen, außerdem sollen weitere Spielmechaniken hinzukommen und die Story soll ausgebaut werden.