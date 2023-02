Disney Dreamlight Valley: Fans haben großes Problem mit neuem Premium-Shop

Für Fans von Disney Dreamlight Valley sind die neuen Premium-Shop-Items viel zu teuer. (Bild: Gameloft, Getty Images/Deagreez)

Seit kurzem können von Spieler von Disney Dreamlight Valley ihre Mondsteine in einem neuen Premium-Shop verprassen. Während die zeitlich befristeten Items gefallen, haben die Fans ein großes Problem mit den Preisen.

Disney Dreamlight Valley führt Premium-Shop ein

Disney Dreamlight Valley befindet sich immer noch in seiner Early-Access-Phase, jetzt beginnt Entwickler Gameloft aber allmählich damit, die von Anfang an geplanten Mikrotransaktionen ins Spiel einzuführen.

Ab sofort können Spieler auf einen Premium-Shop zugreifen, in dem sie mit Mondsteinen nur darin vorkommende Inhalte kaufen können. Dabei folgt Gameloft im Aufbau populären Vorbildern wie Fortnite und rotiert die exklusiven Gegenstände in einem zeitlich begrenzten Rahmen. Bei Disney Dreamlight Valley wechselt das Angebot wohl alle sieben Tage.

Auf Twitter präsentieren sie eine neue Möglichkeit, sich frische Skins für sein eigenes Zuhause zu erwerben. Den Anfang macht ein Item, das euer Haus in einen wahren Palast verwandelt:

Fans beschweren sich über die zu teuren Preise

Der neue Gegenstandsladen und das Märchenschloss kommen bei den Spielenden von Disney Dreamlight Valley ziemlich gut an.

Allerdings haben etliche Fans ein Problem mit den Preisen für den neuen Premium-Shop. Sie finden, Gameloft hat diese einfach zu hoch angesetzt. Das gezeigte Schloss zum Beispiel kostet 3.750 Mondsteine, was umgerechnet knapp 17 Euro entspricht. Um alle aktuellen Items zu kaufen, müssen Spieler umgerechnet rund 50 Euro ausgeben. Fans, die kein Objekt auslassen wollen, müssen also ziemlich tief in die Taschen greifen.

Das sind die ersten exklusiven Inhalte im rotierenden Gegenstandsladen von Disney Dreamlight Valley. (Bild: spieletipps)

Das ärgert aktuelle Spieler insbesondere deshalb, weil sie für die Early-Access-Version bereits gezahlt haben. Sie wünschen sich, dass Gameloft mit den Mikrotransaktionen erst bis zur geplanten Free-to-Play-Phase wartet.

Es gibt durchaus Möglichkeiten, sich auch ohne Echtgeld die nötigen Mondsteine zu erspielen. Gameloft hat dazu auch die tägliche Summe kostenloser Mondsteine, die man in einer blauen Kiste in irgendeinem Biom findet, von 10 auf 50 hochgesetzt.

Laut Aussage der Fans auf Twitter sei das aber immer noch zu wenig, um die teils 4.000 Mondsteine teuren Gegenstände zu kaufen. Sie wünschen sich noch mehr Aufgaben, mit denen sie sich Mondsteine ohne Echtgeld-Einsatz verdienen können.

Gameloft hat sich bisher nicht zu der Kritik geäußert. Auch das stößt Fans auf Twitter sauer auf.

Die Entwickler haben zurzeit anscheinend erst einmal alle Hände voll damit zu tun, den Premium-Shop ordentlich zum Laufen zu bringen. Spieler berichten, dass sie nicht auf ihn zugreifen können. Außerdem hat ein Fehler seitens der Entwickler reguläre Items in den exklusiven Shop gespült. Als Entschädigung gibt es immerhin Geschenke für alle.

