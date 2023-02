Nach über vier Jahren Entwicklung soll nun bald eine neue Pokémon-App erscheinen. (Bild: The Pokémon Company)

Das Pokémon-Universum erstreckt sich nicht nur über die Anime-Serie und die verschiedenen Editionen, es gibt unzählige weitere Ableger. Auch auf dem Smartphone haben es sich die Taschenmonster mit Pokémon Go und Pokémon Masters gemütlich gemacht. Nun erscheint eine neue App. Diese befand sich mehr als vier Jahre in Entwicklung. Die Fans blicken dem Release freudig aber auch besorgt entgegen.

Es hat lange gedauert, nun ist es aber soweit. Pokémon Sleep soll endlich auf iOS- und Android-Smartphones erscheinen. Die App wurde im Mai 2019 angekündigt. Nach einiger Zeit verschwand sie spurlos von der Bildfläche und viele vermuteten, das Projekt sei eingestampft worden.

Wie sich nun herausgestellt hat, war diese Annahme falsch. In der kürzlich gezeigten Pokémon-Presents-Präsentation wurde der Release der Anwendung auf den Sommer 2023 terminiert.

Pokémon Sleep: Mit Relaxo ins Bett

Wie The Pokémon Company in einer Pressemitteilung erklärt, handelt es sich bei Pokémon Sleep um ein Schlaferfassungsprogramm, das jede Nacht euren Schlaftyp ermitteln soll. Möglich sind dabei Halbschlaf, Leichtschlaf oder Tiefschlaf.

In Abhängikeit von eurem Schlaftyp und der Dauer eures Schlafs erscheinen in der Nacht verschiedene Pokémon, die sich für ein Schläfchen mit zu euch legen. Dabei nehmen die kleinen Monster verschiedene Posen ein. Manche davon sind seltener, andere weniger. Die Posen werden im Schlafdex eingetragen, den ihr so nach und nach vervollständigt.

Zusätzlich soll neben der App das Pokémon GO Plus + erscheinen. Dabei handelt es sich um ein flaches Gerät im Design eines Pokéballs. Dieses soll bei der Erfassung der Schlafdaten helfen. Außerdem soll es euch mit Pikachus Stimme daran erinnern, wann ihr zu Bett gehen oder aufstehen sollt. Ob es weitere Verwendungsmöglichkeiten gibt und wie viel das Pokémon GO Plus + kosten wird, ist bisher nicht bekannt.

Einführungsvideo | Pokémon Sleep

Pokémon Sleep sorgt für Freude und offene Fragen

In einem Reddit-Beitrag zu Pokémon Sleep, welcher entfernt wurde, dessen Kommentare aber noch immer sichtbar sind, zeigen sich die Fans einerseits begeistert andererseits besorgt. Brewster_The_Pigeon meint:

„Es hat so lange gedauert, aber nun kommt es endlich. Ich bin so aufgeregt. Aus irgendwelchen Gründen kann mich Pokémon zu allem möglichen motivieren. Ich hoffe, Pokémon putz dein Zimmer und häng deine Wäsche auf erscheint auch bald.“

Andere User können es ebenfalls kaum erwarten, auch im Schlaf einem ihrer liebsten Hobbys nachzugehen und dabei möglicherweise sogar ihre Schlafgewohnheiten verbessern zu können. Das sehen aber nicht alle so, auch LCLeopards ist skeptisch:

„Ich verstehe dieses Produkt nicht. Der Gedanke, dass ein Unternehmen Einblicke in mein Schlafverhalten bekommt, macht mich wahnsinnig. Ich möchte andere Meinungen nicht verurteilen, nur für mich ist das definitiv nichts.“

In manchen Kommentaren wird zwar die Frage gestellt, welchen Vorteil ein Unternehmen denn darin habe, wenn es Einblick in die Schlafdaten der Konsumenten erhalte, dennoch sind auch andere LCLeopards Meinung.

Eine andere Frage, die sich die Fans stellen: Wird das Spiel monetarisiert und wenn ja, wie? Darauf gibt es bisher keine Antwort und auch im Reddit-Post hat niemand eine Idee.

Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Spiel etwas kosten wird oder käuflich zu erwerbende Inhalte enthält. Bei diesen wird es sich vielleicht um spezielle Outfits oder eine besonders detailierte Schlafanalyse handeln. Immerhin werden Nintendo und The Pokémon Company die App nicht aus reiner Selbstlosigkeit veröffentlichen.

