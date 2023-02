Twitch-Star wird gebannt, weil er bei der Konkurrenz Pornos zeigt

Streamer Adin Ross wurde permanent auf Twitch gebannt. (Bild: Adin Ross via YouTube)

Streamer Adin Ross kann seinen mittlerweile achten Ban auf Twitch verbuchen und dieses Mal scheint er permanent zu sein. Ross selber kann sich nicht erklären, warum er gebannt wurde, doch möglicherweise hat es mit dem Zeigen von pornografischen Inhalten auf der Konkurrenz-Plattform Kick zu tun, sowie einer ganzen Liste an weiterem Fehlverhalten.

Streamer Adin Ross bekommt Perma-Ban auf Twitch

Der Streamer Adin Ross wurde auf Twitch mit den Spielen GTA und NBA2K groß. Seit einiger Zeit umgeben den 22-Jährigen immer häufiger Kontroversen. Dazu gehören zweifelhafte Personen, die seine Streams besuchen und eine steigende Verstrickung in rechtsradikale Propaganda.

Den achten und eventuell finalen Ban von Twitch kann Ross sich laut eigener Aussage nicht erklären. (Quelle: YouTube). Ein möglicher Grund ist das Zeigen von pornografischen Inhalten auf der Streaming-Plattform Kick. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Minderjährige den Stream geschaut haben. In einem Tweet von Jake Lucky sind die expliziten Inhalte zensiert, das „Pornhub-Logo“ ist aber deutlich zu erkennen:

Twitch hat auch für das Verhalten von Streamern außerhalb der Plattform Regeln aufgestellt, um die eigenen Nutzer zu schützen. (Quelle: Twitch). Das Zeigen pornografischer Inhalte ist dort zwar nicht explizit erwähnt, es ist aber dennoch durch die Community-Richtlinien auf Twitch untersagt. (Quelle: Twitch). Twitch behält sich vor, auch bei Verstößen außerhalb der Plattform eine Sperre auszusprechen.

Ross wechselt zu Kick

Adin Ross hatte erst kürzlich angekündigt, zur Streaming-Plattform Kick zu wechseln. Hinter Kick steht der Glücksspiel-Streamer Trainwrecks mit der Crypto-Casino-Seite Stake als Investor. Die Regeln sind locker bei Kick, der Streamer Heelmike bekam beispielsweise nur einen eintägigen Ban, weil er im Live-Stream oral befriedigt wurde.

Doch auch Adin Ross zeigte schon Fehlverhalten auf Kick. Den diesjährigen Super Bowl zeigte er komplett in seinem Stream. Das ist eine Urheberrechtsverletzung, die ihm eine Millionen-Klage einbringen könnte. Dazu kommen rassistische Beleidigungen und verfassungsfeindliche Symbole in seinem Chat. Außerdem zeigte Ross antisemitische Inhalte in seinem Stream und machte sogar den Vorschlag, den bekennenden White-Supremacy-Anhänger Nick Fuentes auf die Plattform zu holen.

Man könnte also sagen, die Frage ist nicht, warum Adin Ross von Twitch gebannt wurde, sondern warum das so lange gedauert hat.