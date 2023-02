Pokémon Karmesin & Purpur: Leaks enthüllen mehr Infos zu den DLCs

Pokémon Karmesin & Purpur: DLC-Ankündigungstrailer

Wo eine Pokémon-Ankündigung ist, da sind die ersten Leaks nicht weit. So ist das Unausweichliche nun auch wieder bei den zusätzlichen Inhalten zu Pokémon Karmesin & Purpur passiert. Erfahrt hier, welche Inhalte ihr von den DLCs erwarten könnt und welche Pokémon es angeblich zurück ins Spiel schaffen werden.

Pokémon Karmesin & Purpur: Das ist über die DLCs bekannt

Pokémon feiert sein 27-jähriges Bestehen und kündigt im Rahmen einer Pokémon Presents auch gleich den DLC „Der Schatz von Zone Null“ für Pokémon Karmesin & Purpur an. Dieser soll in zwei Abschnitte geteilt werden. Der erste DLC, „Die Türkisgrüne Maske“, soll voraussichtlich im Herbst 2023 erscheinen. Der zweite trägt den Titel „Die Indigoblaue Scheibe“ und soll, kurz darauf, im Winter 2023 veröffentlicht werden.

„Die Türkisgrüne Maske“

In „Die Türkisgrüne Maske“ sollen Spielende im Rahmen eines Schulausflugs an eine andere Akademie geschickt werden. Die an Japan erinnernde Provinz trägt den Namen Kitakami. Die Bewohner leben hier am Fuße eines riesigen Berges.

Die Natur soll in der Region im Vordergrund stehen: Spielende werden somit das eine oder andere Reisfeld und Apfelplantagen zu sehen bekommen. Zum Zeitpunkt eurer Anreise werdet ihr die Feierlichkeiten des jährlichen Festivals mitbekommen und die Mysterien hinter alten Sagen lösen.

Zum Maske tragenden, legendären Pokémon Ogerpon gesellen sich die drei gruseligen Monster Okidogi, Munkidori und Fezandipiti hinzu.

„Die Indigoblaue Scheibe“

Zum zweiten Teil des DLCs ist bisher weniger bekannt. Es ist lediglich bekannt, dass es auch hier auf einen Schulausflug geht. Dieses Mal jedoch an die Blaubeer-Akademie. Auch der Name des legendären Pokémon Terapagos wurde enthüllt.

The Pokémon Company kündigt zudem an, dass über 230 bekannte Pokémon ins Spiel zurückkehren werden. Mit dem ersten Abschnitt kehren zum Beispiel Vulnona, Milotic und Klingplim zurück. Mit dem zweiten Abschnitt folgen dann auch Pokémon wie Metagross und Jugong.

Leaks geben noch mehr Pokémon preis

Erste Leaks kommen schon jetzt ans Licht, die mehr über den Inhalt des DLCs verraten. Der Twitter-Account CentroLeaks teilt eine Liste der wiederkehrenden Pokémon und merkt an, dass alle Starter-Pokémon vergangener Editionen ein Comeback feiern. Die einzige Ausnahme sind die Einall-Starter aus Pokémon Schwarz und Weiß.

Unter den Neuzugängen sollen sich außerdem einige Pokémon der ersten Generation befinden. So können sich Fans allem Anschein nach auf Sandan, Rettan, Piepi, Myrapla, Lapras, Magmar und weitere Monster samt ihrer Entwicklungen freuen. (Quelle: Pastebin)

Wie viel Wahrheit in den Leaks steckt, ist jedoch unklar.

