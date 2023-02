Pokémon auf Netflix: Neue Serie wird anders als die Abenteuer, die ihr von Ash kennt

Pokémon startet mit einer neuen und etwas anderen Serie auf Netflix durch. (Bild: The Pokémon Company)

Der Pokémon Day hat ein paar spannende Neuankündigungen hervorgebracht. Und auch Netflix mischt dabei mit. Denn der Streaming-Anbieter und The Pokémon Company haben sich zusammengetan, um eine erste gemeinsame Produktion auf die Beine zu stellen. Welche wenigen, aber spannenden ersten Details es zur exklusiven Serie gibt, lest ihr hier.

Neue Netflix-Serie: Ein Hotel voller Pokémon!

The Pokémon Company hat viel zu Verkünden gehabt: Spieler können sich auf erste DLCs für Karmesin und Purpur freuen, eine neue Schlaf-App im Pokémon-Kosmos begeistert und besorgt die Fans zugleich und eine exklusive Serie für Netflix geht schon bald an den Start.

Die kommende Serie trägt den Namen Die Pokémon-Concierge und wird einen etwas anderen Weg einschlagen, als ihr es von den anderen Anime-Serien aus dem Universum gewohnt seid.

Während Ash davon träumte, der Allerbeste zu sein und seinen Traum vor nicht allzu langer Zeit endlich in die Tat umsetzen konnte, fokussiert sich die neue Serie vielmehr auf die Monster und Trainer außerhalb des Kampfes und harten Arena-Lebens.

Hauptakteur in dem neuen Abenteuer ist Haru, die als Concierge in einem Resort arbeitet, das die niedlichen Taschenmonster beherbergt. Die erzählten Geschichten drehen sich also um die Interkationen zwischen Haru und den verschiedenen Gästen. Und als Sidekick dürft ihr euch auf das verpeilte, aber liebevolle Enton freuen (Quelle: Gameinformer).

Und nicht nur diese Art von Geschichten sind neu für das Pokémon-Universum, auch der visuelle Stil wird ungewohnt erfrischend. Denn anders als die bekannte Serie, bedient sich Die Pokémon-Concierge der Stop-Motion-Technik. Ausführendes Studio ist Dwarf Animation Studio, das auch bereits für Disney produziert hat.

Viel mehr ist zu der kommenden Netflix-Produktion noch nicht bekannt. Auch ein genaues Release-Datum steht noch aus. Doch laut dem Teaser-Trailer soll die Serie schon bald auf der Streaming-Plattform starten. Schaut ihn euch gleich hier an, um einen Hauch von dem zu sehen, was euch erwartet. Und das sind vor allen Dingen wohl weiße Strände in einem Paradies aus Palmen:

Die Pokémon-Concierge - Teaser

Die Serie ist auch schon als Eintrag auf Netflix selbst zu finden. Dort könnt ihr euch sogar eine Erinnerung einrichten, um den Start der Folgen nicht zu verpassen.