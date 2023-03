Xbox hält Hausbrand stand – Fans können es kaum glauben

Robuster als ein Nokia-Handy: Diese Xbox überlebt Katastrophe ohne Kratzer. (Bild: Xbox, Getty Images/nonnie192)

Im Vergleich zu vielen anderen Geräten sind Konsolen oftmals ziemlich robust gebaut. Doch Microsoft scheint die Xbox One S mit Vibranium zu ummanteln – anders können wir uns die Geschichte eines Reddit-Nutzers kaum erklären. Als sein Haus in Flammen aufgeht, steht seine Xbox mitten im Feuer – überlebt die Katastrophe jedoch problemlos.

Haus geht in Flammen auf – Xbox One S nimmt keinen Schaden

Reddit-Nutzer CaseyWrong musste vor Kurzem einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Das Haus, in dem er bis dato lebte, ging in Flammen auf – und mit ihm alle Habseligkeiten aus seinem Zimmer. Nur eine Sache überlebte das Inferno: seine Xbox One S. Die Microsoft-Konsole bekam quasi keinen einzigen Kratzer ab. Auf dem Gehäuse sammelte sich zwar massig Ruß, echten Schaden trug die Konsole jedoch nicht davon – zumindest äußerlich.

Doch bestimmt ist die Xbox One S nach einem solchen Horrorszenario hinüber, oder? Ein kurzes Video auf Reddit beweist: Das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich springt die Konsole ohne großes Murren an und gibt ein Videosignal an den Fernseher aus – kaum zu glauben!

Xbox One S überlebt Hausbrand – Fans sind baff

In den Kommentaren können die anderen Nutzer kaum fassen, dass die Xbox den Hausbrand wirklich überlebt hat:

„Ich habe deinen vorherigen Beitrag gesehen, in dem stand 'das einzige, was überlebt hat, war meine Xbox' und ich dachte mir, nein, sie hat nicht überlebt, sie ist nur nicht geschmolzen – Verdammt, das ist beeindruckend!“ – RunGoldenRun717 „Beeindruckend.“ – RopeRevolutionary746

Andere hingegen nehmen dieses kleine Wunder als Aufhänger, um ein paar Witze zu reißen:

„Nokia 3310: Unser Kampf wird legendär“ – toolsofpwnage „Das liegt daran, dass sie aus Adamantium hergestellt ist.“ – lamarhuntley „Die haltbarsten Stoffe: #2: Diamant. #1: Xbox One S.“ – Jordan209posts

Fakt ist: Die Xbox von CaseyWrong hatte verdammt viel Glück im Unglück. Der Reddit-Nutzer dürfte sich zwar darüber freuen, dass seine treue Konsole überlebt hat, den Verlust seines Hauses dürfte dieser kleine Silberstreif jedoch wohl nicht aufwiegen. Wir wünschen dem Xbox-Spieler alles erdenklich Gute.