7 Spiele, die keine Story brauchen: Hier schreibt ihr selbst die geilsten Geschichten

In Rust erlebt ihr jede Menge spannende Geschichten, ganz ohne vorgeschriebene Story. (Bild: Facepunch Studios)

Es gibt Spiele, die euch an eure Grenzen bringen und in eine Welt voller Abenteuer eintauchen lassen. Open-World-Survival-Spiele und Lebenssimulationen sind genau solche Spiele. Ohne vorgefertigte Handlungsstränge könnt ihr hier eure eigenen Geschichten schreiben und euch in unvorhergesehene Situationen stürzen. Wir haben 7 dieser Spiele für euch zusammengestellt, die euch mit ihren packenden Erlebnissen in ihren Bann ziehen werden.

In Spielen ohne Story verstecken sich die besten Geschichten

Überraschende Plottwists, emotional aufwühlende Momente, skurrile Geschehnisse und einzigartige Geschichten – sowas gibt es doch nur in Spielen mit hervorragender Story, oder? Das sehe ich anders! Klar, die Handlungen von erzählerischen Meisterwerken wie The Last of Us gingen mir sehr nahe und haben mich beeindruckt und auch das beklemmende Gefühl in den Tunneln von Metro 2033 werde ich wahrscheinlich nie wieder abschütteln können, doch die Geschichten, die mir auf alle Zeit im Gedächtnis bleiben werden, stammen aus Spielen, in denen es keine feste Rahmenhandlung gibt. Und das hat einen guten Grund: Ich habe sie selbst geschrieben.

Wenn ich meinen Freunden davon erzähle, wie meine gerade mal 30 Minuten alte Siedlung in RimWorld zu Grunde ging, weil sich mein Charakter mit den besten Waffenskills als Pazifist entpuppt, ist das eine Geschichte, die nicht nur witzig, sondern auch absolut einzigartig ist – denn ich habe sie geschrieben. Oder besser gesagt: Konne hat sie geschrieben. Denn der hat sich schließlich geweigert, den wild gewordenen Plünderer über den Haufen zu schießen, der kurz zuvor zwei weitere meiner Siedler nackt mit einer Machete bewusstlos geschlagen hat. Aber ich drifte ab.

RimWorld bei GOG anschauen

Ich wette mit euch, wenn ihr so darüber nachdenkt, werdet auch ihr euch zwar an die Rahmenhandlung oder besonders spektakuläre Ereignisse aus Spielen mit fester Story erinnern, doch die Momente, die ihr als besonders erinnerungswürdig erachtet, stammen aller Wahrscheinlichkeit nach aus Sandbox-Games, die ihr zusammen mit euren Freunden gespielt habt.

Genau aus diesem Grund haben wir euch auf Facebook dazu aufgerufen, eure einzigartigen Geschichten, die ihr in Spielen ohne echte Handlung erlebt habt, mit uns zu teilen – und ihr habt uns geantwortet. Hunderte Kommentare sammelten sich unter dem Post, was es uns nicht leicht machte, daraus 8 besonders coole Momente herauszufiltern, die ihr in 7 unterschiedlichen Spielen erlebt habt. Viel Spaß!