PS Plus für 1 Euro: Sony haut Hammer-Deal raus – aber nur für kurze Zeit

Sony hat einen Kampfpreis für sein PS-Plus-Abo am Start. (Bild: Sony, spieletipps)

Sony hat für PlayStation-Spieler gerade ein unschlagbares Angebot. Die Essential-Mitgliedschaft für PS Plus ist für kurze Zeit zu einem schmalen Preis von nur einem Euro zu haben. Wir fassen euch alle Einzelheiten zum Deal zusammen.

Schnappt euch PS Plus Essential für nur einen Euro

Sony hat die dicken Rabatte rausgeholt und alle verfügbaren PS-Plus-Abonnements damit versehen. Aktuell könnt ihr bei PS Plus Essential, Extra und Premium also ordentlich sparen.

Die Basis-Version bietet dabei die größte Ersparnis und kostet aktuell nur einen müden Euro. Bei der Extra-Variante sind es drei Euro, während ihr fürs umfangreichste Abo von Premium fünf Euro hinblättern müsst.

Diese Mega-Deals gelten allerdings nur, wenn ihr die monatliche Abbuchung wählt und natürlich nur für den ersten Monat. Danach zahlt ihr wieder den jeweils regulären Preis.

Hier geht es zur Übersichtsseite mit dem Hammer-Angebot:

Abo-Deals bei PlayStation

Wenn ihr bei dem unschlagbaren Preis zugreifen wollt, solltet ihr damit keine Zeit verlieren. Denn der Deal von Sony läuft nur noch bis zum 5. März 2023. Für Neukunden ist das definitiv ein starkes Angebot.

Zu Bestandskunden, die bereits eine Mitgliedschaft laufen haben, schreibt Sony auf der Webseite folgendes:

„Du kannst eine neue Mitgliedschaft erwerben, die beginnt, wenn dein aktueller Tarif ausläuft. Wenn du also für ein einmaliges Angebot für eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft infrage kommst, kannst du in den Genuss des Sonderpreises kommen und deine Mitgliedschaft verlängern. Der neue Mitgliedschaftszeitraum beginnt, sobald dein aktueller Tarif endet.“

Ihr könnt eure laufende Mitgliedschaft außerdem problemlos auf Extra oder Premium erweitern.

Das bieten euch PS Plus Essential, Extra und Premium

Mit PS Plus Essential könnt ihr den Online-Multiplayer auf eurer PS4 und PS5 genießen, profitiert jeden Monat von den Gratis-Games und habt ansonsten auch Zugriff auf exklusive Rabatte im PS Store.

Mit der Stufe Extra habt ihr Zugriff auf einen Spielekatalog von Hunderten Blockbustern und Indie-Perlen, der regelmäßig mit neuen Games erweitert wird.

In Premium-Paket gibt es zu all den vorherigen Inhalten noch den Klassikerkatalog oben drauf, der euch mit nostalgischen Games der PS1- und PS2-Ära versorgt. Zudem könnt ihr gewisse Spiele per Cloud streamen und ausgewählte Spiele vorab testen.