Statt 9,99 Euro jetzt kostenlos: Steam verschenkt riesiges MMO

Ihr könnt euch Black Desert für kurze Zeit kostenlos auf Steam sichern. (Bild: Pearl Abyss)

Hin und wieder dürfen sich PC-Spieler auf ein kostenloses Spiel bei Steam freuen. Aktuell könnt ihr das riesige Black Desert gratis eintüten. Doch die Aktion läuft nur noch kurze Zeit. Wir fassen euch alles zusammen.

Black Desert kostenlos auf Steam

Wie so oft biegt Steam mit einer Gratis-Aktion um die Ecke, bei der ihr ein bestimmtes Spiel für kurze Zeit kostenlos einsacken könnt. Dieses Mal handelt es sich um Black Desert. Das MMO mit riesiger Open World kostet regulär 9,99 Euro. Ihr könnt es euch bis zum 9. März 2023 um 19 Uhr allerdings komplett kostenlos sichern. Hier geht es zur Shopseite auf Steam:

Black Desert Pearl Abyss

Typisch für ein MMO gibt es in Black Desert ständig viel zu tun. Erkundet die weitläufige Welt, stürzt euch in actiongeladene Kämpfe, nehmt an Burgeroberungen teil, besiegt fette Weltbosse oder feilt an euren vielen Fähigkeiten. Regelmäßige Events halten euch zusätzlich auf Trab. Falls ihr noch kein Bild von Black Desert vor Augen habt, könnt ihr euch hier den Gameplay-Trailer anschauen:

Black Desert Online – offizieller Gameplay-Trailer

Falls ihr als kompletter Neuling in Black Desert starten wollt, haben die Entwickler einen passenden Guide mit praktischen Tipps auf Steam parat:

Zum Einsteiger-Guide

Was sagen die Spieler zum MMO?

Auf Steam genießt das massive Rollenspiel aktuell eine eher durchwachsene Bewertung. Die kürzlich vergebenen Rezensionen sind zu 68 Prozent positiv gestimmt. Und auch auf Metacritic ist Black Desert nur mit soliden 73 Punkten versehen.

Was stört die Spieler aktuell? Der größte Kritikpunkt bezieht sich auf den Grind und die viele Zeit, die ihr in das Spiel investieren müsst. Zudem werfen einige Spielende dem MMO ein Pay-to-Win-System vor. Ohne den Einsatz von Echtgeld seien viele Dinge zumindest mühseliger.

Auch das Aufwerten der Items wird häufiger kritisiert, da es auf Glück ankommt, was ihr erhaltet. Items können in dem Prozess sogar kaputt gehen.

Neben den negativen Punkten loben die meisten Spieler vor allen Dingen das flüssige und mit schicken Animationen ausgestattete Kampfsystem. Außerdem bietet das Spiel viele verschiedene Möglichkeiten, euch in der Welt auszutoben.

