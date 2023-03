Die Sims 4: Gratis-Update und DLC machen Familienmenschen glücklich

EA und Maxis geben mehr Informationen zur kommenden Gameplay-Erweiterung „Zusammen wachsen“ und den neuen Gratis-Inhalten bekannt. Demnach sollen sowohl das Addon als auch das kostenlose Update am 16. März 2023 erscheinen. Familienmenschen kommen hier voll auf ihre Kosten.

Die Sims 4: Zusammen wachsen Offizieller Gameplay Trailer

Update vom 07.03.2023

Die Sims 4: Das steckt in Gratis-Update und DLC

Das bringt das Gratis-Update: Säuglinge bekommen am 16. März ein großes Update spendiert. Babies sollen ab dann mehr Bedürfnisse ausdrücken und noch mehr Aufmerksamkeit brauchen, aber auch Interaktion ermöglichen.

Das bringt der kostenpflichtige DLC „Zusammen wachsen“: Die Gameplay-Erweiterung fügt dem Spiel eine neue Nachbarschaft hinzu: San Sequoia ist ein am Meer gelegener Ort, der sehr familienfreundlich ist.

Des Weiteren soll es komplexere Familienbindungen, Baumhäuser und wichtige Meilensteine geben – sogar Phasen wie eine Midlife-Crisis, kommen durch die Erweiterung ins Spiel.

Kauft ihr euch das Addon bis zum 27. April 2023, erhaltet ihr sogar den digitalen Inhalt „Draußen spielen“ gratis dazu. Darin enthalten sind einige Gegenstände wie Schaukeln und Rutschen.

Originalmeldung vom 01.02.2023

Die Sims 4: Einzug der Säuglinge steht vor der Tür

In einem kürzlich abgehaltenen Livestream hat EA einen tiefen Einblick hinter die Kulissen und die Entwicklung rund um Die Sims gegeben. Dieses Format namens Behind The Sims soll die Community nun regelmäßig mit Infos versorgen.

In der ersten Episode hat kein Thema die Simmer mehr begeistert, als die kommenden Säuglinge. Nach Jahren des Wartens ist es am 14. März endlich soweit.

EA teilt Details, in denen die unterschiedlichen Interaktionen mit Säuglingen zu sehen sind. Darunter das Stillen der Säuglinge, das Übergeben der Kleinen an andere Sims und sogar das Beißen in den Finger ist möglich. Wenn ihr euch ein eigenes Bild davon machen wollt, könnt ihr den Livestream hier ansehen:

Begrüßt eine neue Sims-Family im nächsten Erweiterungspack

Spätestens seit dem Sims-Summit im Oktober 2022 wissen Fans, dass ein neues Erweiterungspack ansteht. Während sich EA zum Inhalt noch bedeckt hält, stellt der Publisher schon einmal eine neue Sims-Family vor, die wohl im Zusammenhang mit dem DLC eingeführt wird: Die Michaelsons.

Weitere Infos dazu gibt es am 2. Februar um 17 Uhr in einem weiteren Video. Hier könnt ihr euch eine Erinnerung auf YouTube einrichten, falls ihr die Premiere nicht verpassen wollt.

Was läuft bei Die Sims 5?

Natürlich hat der Publisher auch einige Worte zu Die Sims 5 (Project Rene) verloren. Aktuell werden die Erfahrungen des letzten Playstests ausgewertet und fleißig am Spiel gewerkelt.

Verantwortlicher Game Director Grant Rodiek gibt genauere Einblicke zum Multiplayer von Project Rene. Er macht deutlich, dass der nächste Eintrag der Sims-Reihe sowohl reines Einzelspielererlebnis wird, ihr aber Freunde zu euch einladen könnt, wenn ihr Lust auf Gesellschaft habt.

Er macht also klar: Die Sims 5 wird kein MMO. Es ist wohl eher vergleichbar mit Animal Crossing, bei dem ihr Freunde auf eure Insel einladen könnt, wenn ihr das denn möchtet.

Auch beim Entwicklungszeitraum wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Project Rene noch ganz am Anfang steht. Der Release liegt also weiterhin in weiter Ferne.

