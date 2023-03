Die Sims bekommt endlich Konkurrenz – vom ehemaligen Produzenten

Wird Life by You Die Sims den Thron streitig machen? (Bild: Paradox Interactive, Electronic Arts)

Es geht ein neuer Stern am Himmel der Lebenssimulationen auf. Paradox Interactive biegt mit einem Spiel namens Life by You um die Ecke, das Die Sims 4 gehörig Konkurrenz machen könnte. Und es wird von keinem Geringeren als dem ehemaligen Produzenten von Die Sims entwickelt.

Endlich Konkurrenz für Die Sims?

Paradox Interactive hat kürzlich einen ausladenden Livestream mit etlichen Ankündigungen abgehalten. Eine Überraschung ist die kommende Lebenssimulation Life by You. Entwickelt wird es von Paradox Tectonic und dem ehemaligen Executive Producer von Die Sims und CEO von Second Life Rod Humble. Sein Mitwirken an Die Sims 2 und 3 sind defintiv gute Voraussetzungen.

Bisher ist noch nicht viel über das Spiel bekannt, aber ein erster Teaser soll es den Spielern schmackhaft machen. Schaut ihn euch gleich hier an:

Sportliche Aktivitäten im Freien, eine offene Welt mit Fahrzeugen, ein detaillierter Baumodus, und typische Interaktionen zwischen den Figuren. Mehr wollen die ersten Bilder nicht verraten.

Doch die Ähnlichkeit zu Die Sims ist unverkennbar, EA könnte also endlich direkte Konkurrenz erhalten. Life by You ist allerdings nicht der einzige Mitbewerber, der der alteingesessenen Lebenssimulation einheizen will. Seit geraumer Zeit schielen Fans ebenfalls hoffnungsvoll auf das vielversprechende Paralives:

Muss sich EA jetzt warm anziehen?

Unter dem YouTube-Video wird schnell deutlich, welche Stimmung unter den Fans herrscht. Die große Mehrheit freut sich, endlich Alternativen in dem lange besetzten Genre von EA zu sehen. Einige hoffen sogar, dass die neue Konkurrenz dem Publisher ein Denkzettel ist, damit die DLC- und Preispolitik endlich geändert wird.

Vor allen Dingen die gezeigten Autos und Busse sorgen für echte Begeisterungsstürme. Wenn das Grundspiel mehr bietet als Die Sims, sehen viele einen großen Erfolg für Paradox. Nach Meinung der Fans müssten aber definitiv Modding-Möglichkeiten und Haustiere am Start sein.

Was Life by You noch alles auf dem Kasten hat, könnt ihr am 20. März erfahren. Dann planen Paradox Tectonic und Rod Humble einen Livestream, in dem das Spiel weiter enthüllt wird. Ihr könnt es euch um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Life by You anschauen.

Hier könnt ihr weitere Lebenssimulationen auschecken, die ähnlich wie Die Sims sind: