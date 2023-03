Switch-Hacker entdeckt Features, die Nintendo vor euch geheim hält

Die Nintendo Switch kann viel mehr als gedacht. (Bild: Unsplash/Antonio Manaligod)

Die Nintendo Switch hat einige versteckte Funktionen, die Spieler nicht ohne Weiteres finden können. Ein Hacker zeigt euch, was Nintendo bislang geheim gehalten hat.

Besseres WLAN und mehr: Was kann die Switch?

Der Reddit-Nutzer "Psydonkity" besitzt eine gehackte Nintendo Switch. Nach eigener Aussage will er mit ihr jedoch keine raubkopierten Spiele spielen. In einem Post mit über 10.000 Upvotes erklärt er jetzt, welche Features durch den Eingriff "freigeschaltet" wurden.

So sei es nun ohne weitere Probleme möglich, das Hintergrundbild eures Hauptmenüs nach Belieben durch ein eigenes Foto zu ersetzen. Darüber hinaus könne die Konsole, sobald Android auf ihr läuft, plötzlich ein WLAN-Signal aus dreifacher Entfernung und mit fünffacher Geschwindigkeit empfangen. Nintendo könne das schlechte Signal der Switch also theoretisch mit einem einfachen Patch beheben.

Damit enden die Möglichkeiten jedoch noch nicht. "Psydonkity" schreibt, dass die Switch eigentlich eine Nvidia Shield mit einem Bildschirm sei. Dadurch sei es mit der modifizierten Version ohne weiteres möglich, Spiele, Filme oder sogar den gesamten PC auf die Switch zu streamen.

Warum hat Nintendo diese Features versteckt?

Auch ein Web-Browser verstecke sich in der Konsole. Ein Feature, dass sogar in der Wii und der DS-Familie enthalten war. "Psydonkity" zeigt sich frustriert, dass Nintendo den Spielern all diese Elemente vorenthält, obwohl es viele überzeugen könnte, sich selbst eine Switch zu kaufen.

In den Kommentaren gibt es jedoch einige Erklärungsversuche für das Fehlen der Features. So wolle Nintendo vor allem Spiele verkaufen. Jede zusätzliche Beschäftigung wie Streaming würde die Kunden nur von diesem Ziel ablenken. Ein Browser sei in der Vergangenheit außerdem dazu verwendet worden, Konsole wie die WiiU zu hacken, um dann raubkopierte Spiele zu spielen.