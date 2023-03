Klatsche für EA: Neues Need for Speed erreicht unglaublichen Tiefpunkt

Die Spielerzahlen von NfS Unbound auf Steam sind ein absoluter Witz. (Bild: EA / Getty Images – Springsky)

Auf Steam scheint Need for Speed schon jetzt kein Schwein mehr zu interessieren – das zeigt zumindest ein Blick auf die aktuellen Spielerzahlen. Bei EA sollten spätestens jetzt die Alarmglocken schrillen.

NfS Unbound: Steam-Spielerzahlen sind ein Desaster

Schon vor dem Release fiel die Kritik der Fans am Stil von Need for Speed Unbound recht groß aus. Viele der Spieler störten sich am neuen Anime-Look, der sich nur bedingt in den Einstellungen deaktivieren lässt (Quelle: GIGA.DE).

Das hatte anscheinend auch Auswirkungen auf die Verkaufszahlen des Racers. Denn schon kurz nach dem Verkaufsstart verschleuderte EA NfS Unbound förmlich auf allen Plattformen zum absoluten Sparpreis. Doch selbst das scheint nur bedingt geholfen zu haben – das legt zumindest ein Blick auf die aktuellen Spielerzahlen auf Steam nahe.

Gerade einmal rund 500 Spieler sind zum aktuellen Zeitpunkt auf den Straßen von Need for Speed Unbound unterwegs. Zum Vergleich: Selbst im direkten Vorgänger Need for Speed Heat lassen mehr als drei Mal so viele Spieler gerade die Reifen qualmen (Quelle: Steamcharts).

Zwar dürften die meisten Need-for-Speed-Spieler sowieso auf PlayStation und Xbox unterwegs sein, die absolut winzigen Spielerzahlen auf dem PC und der rapide Preisverfall sind jedoch kein gutes Omen. NfS Unbound dürfte für EA weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein.

Electronic Arts Need for Speed Unbound PCWin | Code in der Box | Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2023 15:59 Uhr

Der neue Stil von NfS Unbound ist vor allem alten Fans ein Dorn im Auge. Wie seht ihr das? Macht euch selbst einen Eindruck, indem ihr kurz den Trailer anschaut:

Need for Speed Unbound – Risk & Reward Gameplay-Trailer

NfS Unbound riss auch uns nicht vom Hocker

Ein Fortschritt für die Serie, aber dem direkten Konkurrenten Forza Horizon in quasi allen Belangen unterlegen – das war unser Testfazit von Need for Speed Unbound.

Die Entwickler haben wortwörtlich zu viel Potenzial auf der Strecke gelassen – trotzdem ist NfS Unbound ein solides Arcade-Rennspiel.