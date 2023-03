Warzone 2: Experte nimmt den Shooter komplett auseinander – aber er hat Hoffnung

Call of Duty: Warzone 2: Experte JGOD rechnet mit dem Battle Royale ab. (Bild: Activision)

Der YouTuber und CoD-Experte JGOD rechnet in einem neuen Video mit Warzone 2 ab. Seine Liste mit Problemen ist lang, doch es gibt Hoffnung für Warzone. Laut JGOD sind viele Dinge zu beheben, beim aktuellen Update-Tempo kann das aber leider noch dauern.

Warzone 2 hat laut CoD-Experte JGOD „versagt“

Der YouTuber JGOD ist in der Community als CoD-Experte bekannt und hält sich mit harter, aber in der Regel konstruktiver Kritik selten zurück. In einem neuen Video spricht er über den Zustand von Warzone 2. JGOD sagt: „Sie haben versagt“, doch er hat auch Hoffnung für das Battle-Royale-Game.

Seine Liste mit Problemen enthält unter anderem diese Punkte:

Eine stagnierende Meta, die durch wenige Waffen-Updates zustande kommt.

Keine Abwechslung bei den Modi, sie sind „uninspiriert und faul“. Die Entwickler sollten mit Dingen wie Sniper-Only oder ähnlichem experimentieren, um herauszufinden, was der Community gefällt.

Technische Probleme bei den Servern, die hin und wieder Lags haben.

Die Statistiken vom Battle Royale und Resurgence zu kombinieren ergibt für ihn keinen Sinn und war eine furchtbare Idee.

Die Audioqualität ist schlecht, es gibt so viele Geräuschquellen, die sich überlagern, sodass andere Spieler kaum zu hören sind.

Das neue HUD bietet keine Infos über das Equipment von Teammitgliedern, im Vorgänger war das der Fall.

Das größte Problem ist das allgemein langsame Gameplay. Movement, Buy Stations fühlen sich viel zu langsam an, was die schnelle TTK noch schlimmer macht.

Es sollte One-Shot-Sniper geben, die dürfen ruhig schwer zu nutzen sein, sodass sich Spieler den One-Shot-Kill wirklich verdienen.

Seine Liste geht noch weiter, doch nennt JGOD auch Dinge, die gut an Warzone 2 sind. Dazu gehören die Map Al Mazrah oder Features wie der Proximity Chat oder die Möglichkeit, Primär-Waffen an Buy Stations zu kaufen. Das ganze Video dauert etwa eine halbe Stunde:

Warzone 2 kann gerettet werden

Laut JGOD sind die meisten Probleme einfach zu lösen. Seiner Einschätzung nach müssten die Entwickler wesentlich öfter Updates veröffentlichen, bei denen sie Waffen buffen oder nerfen und neue Modi ausprobieren. Die Gameplay-Probleme seien ebenfalls zu lösen.

Er rechnet damit, dass diese Dinge in ein bis zwei Seasons gefixt werden könnten. Die Community möchte ein Call of Duty, das ein Battle Royale ist und nicht ein Battle Royale, das zufällig auch ein Call of Duty ist, so JGOD.