Nintendo spendiert Mario Kart 5 neue Charaktere: Fans spekulieren, welche es sind

Birdo ist nur der erste von vielen neuen Charakteren in Mario Kart 8. (Bildquelle: Nintendo)

Im neuesten Update zu Mario Kart 8 sorgt Nintendo für eine große Überraschung und bringt einen alten Lieblingscharakter der Community zurück. Weitere sollen nun bald folgen – aber welche könnten das sein?

Mario Kart 8 bekommt neue Charaktere

Die vierte Welle des DLCs für Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch ist da und bringt nicht nur acht neue Strecken ins Spiel, sondern auch einen alten Fanliebling: Birdo.

Passend zur brandneuen Strecke Yoshis Eiland, könnt ihr ab sofort als Yoshis Dinosaurier-Freundin durch die verschiedenen Strecken cruisen – und das in mehreren Farbvarianten.

Nun haben Spielende aber etwas Interessantes entdeckt: In Zukunft sollen anscheinend noch fünf weitere Fahrer dem Spiel hinzugefügt werden.

Wer sich das neueste Update herunterlädt, stößt nämlich nun in der Charakterauswahl neben Birdo auf fünf Fragezeichen:

Um welche Charaktere könnte es sich dabei handeln?

Fans spekulieren natürlich schon darüber, um welche Zusatzcharaktere es sich handeln könnte. Immerhin ist Mario Kart 8 schon lange kein exklusives Mario-Spiel mehr.

In der Vergangenheit haben es nämlich auch schon Figuren aus anderen Spielen in den Funracer geschafft – Link aus The Legend of Zelda, die Inklinge aus Splatoon und Charaktere aus Animal Crossing fahren schon lange Seite an Seite von Mario und Co. mit.

In den Kommentaren zum Tweet vermuten einige deswegen, dass Samus aus der Metroid-Reihe dem Spiel noch hinzugefügt wird. Andere wünschen sich hingegen Diddy Kong, Funky Kong, Kirby oder auch Pauline, die zuletzt einen Auftritt in Super Mario Odyssey hatte.

Für welche Fahrer und Fahrerinnen sich Nintendo aber letzten Endes entscheidet, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich werden die kommenden zwei Wellen des DLCs mehr Aufschluss darüber geben – es bleibt also spannend.

Eine Übersicht zu allen neuen Strecken gibt euch der folgende Trailer: