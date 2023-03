„Call of Duty kann hier was lernen“: Hype-Shooter begeistert Gamer auf Steam

The Finals kann laut den Spielern Shooter-Primus Call of Duty noch etwas beibringen. (Bild: Embark Studdios).

The Finals ist ein neuer First-Person-Shooter, der mit einem besonderen Zerstörungs-Feature auf sich aufmerksam machen will. Das gelingt nicht nur durch das Gameplay, sondern auch durch das schnelle Reagieren auf Bugs und Spieler-Feedback. Auf Steam reißen sich die Spieler um die Teilnahme an der Closed Beta.

„Call of Duty kann hier was lernen“

The Finals avanciert aktuell zum nächsten großen Shooter-Ding, ob es dem gerecht werden kann, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Zurzeit gibt es eine Closed Beta, die noch bis zum 21. März 2023 laufen wird. Das Spiel kommt von Embark Studios, das auch einige Battlefield-Veteranen beheimatet. The Finals wurde aber kürzlich mit einem anderen Shooter-Primus verglichen, namentlich Call of Duty.

Dabei ging es nicht um einen Gameplay-Vergleich, sondern um den Umgang mit Problemen und Spieler-Feedback. Schon einen Tag nach Beta-Start gab es von Embark ein erstes Update des Spiels, das zudem klar und direkt auf Twitter kommuniziert wurde.

Unter dem Tweet wird die schnelle Reaktion und die klare Kommunikation gelobt. Der Nutzer @MasterWayneTV setzt sogar noch einen drauf und schlägt vor, den Machern von Call of Duty mal zu erklären, wie man ein Videospiel-Franchise führt. Viele sind schlicht begeistert, dass eine Beta binnen der ersten 24 Stunden gepatcht wird.

Die langsamen Updates hat auch CoD-Experte JGOD als großes Problem von Warzone 2 identifiziert:

The Finals geht auf Twitch ab, doch auf Steam gibt es ein Problem

Dank vieler Streamer ist The Finals auf Twitch schon am ersten Tag der Beta ein Hit. Der Shooter erreichte in der Spitze über 122.000 Zuschauer. (Quelle: Twitchtracker). The Finals kommt bei Content Creatorn und auch der Presse gut weg, bei unserer eigenen Anspiel-Session hat das Spiel auch uns überzeugen können:

Auf Steam erreichte The Finals aber nur einen Höchststand von etwas mehr als 13.000 Spielern. (Quelle: SteamDB). Das liegt aber nicht am mangelnden Interesse der Spieler. Auf Twitter und vor allem dem offiziellen Discord gibt es Hunderte Nachrichten von Spielern, die unbedingt einen Beta-Key haben wollen.

Embark hatte im Vorfeld angekündigt, die Keys nur sehr langsam über den Zeitraum der zwei Wochen herauszugeben. Warum das Kontingent so niedrig zu sein scheint, ist nicht bekannt. Ein möglicher Grund könnten die Kapazitäten der Server sein. Die müssen nämlich alles, was das Zerstörungs-Feature betrifft, selbst bewerkstelligen. Diese technisch eindrucksvolle Mechanik könnte sich als großer Knackpunkt für The Finals herausstellen. Um diese Aufgabe zu meistern, gibt es ja unter anderem die Beta.

Der Trailer zur Closed Beta von The Finals: