Hogwarts Legacy: Spieler findet versteckten Partykeller

Dieser Geister-Party solltet ihr in Hogwarts Legacy einen Besuch abstatten. (Bild: Warner Bros. Games)

Spieler von Hogwarts Legacy entdecken immer wieder neue Geheimnisse im Spiel. Darunter auch einen versteckten Partykeller im Kerker von Slytherin. Ihr seid allerdings nicht für die geheime Sause eingeladen.

Versteckte Geisterparty in Hogwarts Legacy

In den verschiedenen Räumlichkeiten von Hogwarts Legacy gibt es jede Menge zu entdecken. Im Verlaufe der Story enthüllt ihr auch das eine oder andere Geheimnis. Doch es gibt auch Geheimnisse, die abseits der Geschichte stattfinden und über die ihr zufällig stolpern könnt.

Ein solches hat ein Spieler nun im Keller von Slytherin entdeckt. Darin feiern Geister eine ausgelassene Party – doch nicht etwa eine Geburtstagsfeier, sondern passenderweise ihren Todestag.

Daher sind Lebende natürlich nicht eingeladen. Ihr könnt also auch nicht mit den feiernden Geistern interagieren.

Allerdings könnt ihr ihren amüsanten Gesprächen lauschen oder ihnen bei etwas Wartezeit auch bei einem flotten Tänzchen zuschauen. Schaut euch die Szenerie einfach einmal selbst in diesem YouTube-Video an:

Ansonsten gibt es in dem Partykeller nicht viel zu entdecken, bis auf eine Handbuchseite, die ihr einsammeln könnt.

So findet ihr die Todesparty im Kerker von Slytherin

Wenn ihr der Geistergemeinschaft in Hogwarts Legacy nun selbst einen Besuch abstatten möchtet, solltet ihr folgenden Weg nehmen:

Wenn ihr die Große Halle durch den Doppeltüreingang mit dem Innenhof betretet, müsst ihr euch vor der großen doppelseitigen Treppe rechts halten. Darunter befindet sich eine Tür, durch die ihr hindurchgeht. Dann geht ihr die Wendeltreppe im Slytherin Kerker bis ganz nach unten.

Sobald ihr den Raum der Wendeltreppe durch die Tür verlasst, müsst ihr anschließend noch zwei Mal nach links abbiegen. In dem Gang geht ihr dann so weit, bis links eine Gittertür auftaucht. Die verschlossene Tür öffnet ihr mit dem Zauberspruch Alohomora – ihr braucht mindestens Stufe 1. Dann geht ihr einfach so lange weiter, bis ihr die Partygesellschaft erreicht.

