Der Mario-Film lässt euch euren schlimmsten Albtraum erneut durchleben

Der Mario-Film lässt Gamer ihre härtesten Momente erneut durchleben. (Bildquelle: Universal Pictures)

Selten sahen Albträume so bunt – geschweige denn spaßig – aus. Der Super Mario Bros. Film konfrontiert Fans mit einer großen Angst und macht damit in seinem letzten Trailer ordentlich Lust auf mehr.

Die Regenbogenstrecke hat es in den Mario-Film geschafft

Nach dem schrecklichen Super Mario Bros. Film aus den 90ern, den Nintendo wahrscheinlich am liebsten ungeschehen machen würde, versuchen Miyamoto und Co. nun einen echten Familienfilm auf die Leinwand zu zaubern.

Im Rahmen einer Präsentation stellen Nintendo und Universal Pictures nun den allerletzten Trailer zum neuen Super Mario Bros. Film vor und lassen damit Fans schon fast vergessen, wie sehr sie eigentlich die Regenbogenstrecken in Mario Kart hassen.

Die berühmt-berüchtigt schwere Rennstrecke hat sich anscheinend ihren Weg in den Film gebahnt. So ist in einer Szene zu sehen, wie Mario und Peach in ein Go-Kart und auf ein Motorrad steigen und anschließend von Bowsers Schergen verfolgt werden. Natürlich wird dabei auch wild mit Items umhergeworfen.

Der finale Trailer steckt allgemein wieder voller Anlehnungen an die Mario-Spiele. Schaut ihn euch gleich hier auf Deutsch an:

Der Super Mario Bros. Film: Finaler Trailer (deutsch)

Ab dem 5. April 2023 können sich große und kleine Fans den Film im Kino anschauen.

Wovon handelt der Film?

Neben dem neuen Trailer wurden außerdem weitere Infos zur Handlung verraten. Bisher war bereits bekannt, dass Luigi von Bowser entführt wird und Mario und Peach auf Rettungstour gehen. Währenddessen plant der Koopa-König jedoch bereits die Herrschaft über das Pilzkönigreich an sich zu reißen.

Eine weitere Komponente der Story rückt nun aber auch Marios und Luigis Hintergrund als Klepmner-Duo in den Vordergrund. Während ihrer Klempnerarbeiten gelangen die beiden Helden jedoch durch ein mysteriöses, grünes Rohr in eine andere Welt – das Pilzkönigreich.

Bei all der zusätzlichen Lore und den vielen lustigen Anlehnungen könnten Fans beim Film voll auf ihre Kosten kommen.

