Vergangene Woche war es tatsächlich etwas ruhiger um neue Releases bestellt. Davon ist in den kommenden Tagen jedoch recht wenig zu bemerken. So kommt zum Beispiel ein Aufbau- und Strategie-Gigant endlich für die aktuelle Konsolengeneration auf den Markt.

Anno 1800: Endlich auf für Current-Gen-Konsolen erhältlich.

Releases im März: Legendäres Aufbau- und Strategiespiel jetzt auch für Konsolen.

Anno 1800 ist der immer noch jüngste Eintrag in der ruhmreichen Anno-Reihe und hat für seinen komplexen Mix aus Aufbau und Strategie ein paar hochrangige Preise eingeheimst. Zuletzt konnte das Spiel im Jahr 2020 den Deutschen Computerspielpreis für das beste deutsche Spiel nach Hause tragen.

Und all das Lob kommt nicht von ungefähr. Anno 1800 begeistert bereits seit 2019 die PC-Community und wächst durch mehrere DLCs und Erweiterungen über sich hinaus. Konsolen-Fans mussten bislang in die Röhre schauen, das hat jetzt aber bald ein Ende. Denn schon in den nächsten Tagen erscheint Anno 1800 für PlayStation 5 sowie für Xbox Series S/X.

Anno 1800 Console Edition (PS5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2023 10:57 Uhr

Und wer weniger Bock auf den eher geruhsamen Spielspaß in Anno 1800 hat, für den gibt es auch eine Reihe an anderen Neuerscheinungen zur Auswahl. Schaut euch einfach das folgende Video an! Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 11 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Neue Game-Releases vom 13. - 19. März Abonniere uns

auf YouTube

Na, ist für euch was dabei? Oder seid ihr erstmal noch damit beschäftigt, die Geheimnisse von Hogwarts zu ergründen? Wir freuen uns auf jeden Fall über einen weiterhin gelungenen Einstieg ins Gaming-Frühjahr! Bleibt dran, wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!