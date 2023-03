Sehr positiv auf Steam: Beliebte Simulation rast mit dickem Rabatt in die Charts

Fans von Transport-Simulationen können gerade ein Schnäppchen auf Steam machen. (Bild: Valve, Good Shepherd Entertainment, Getty Images/tovovan)

Für die Transport-Simulation Transport Fever 2 läuft es aktuell besonders gut. Das beliebte Spiel ist dank einem attraktiven Rabatt von 50 Prozent sofort wieder in den Topsellern auf Steam. Ein dickes Spiele-Update und eine neue Deluxe-Edition sind auch mit von der Partie.

Transport Fever 2 macht es sich mit Rabatt in den Steam-Charts gemütlich

Für Freunde von Simulationen gibt es aktuell ein nettes Schmankerl auf Steam. Das 2019 erschienene Transport Fever 2 ist momentan mit einem dickem Rabatt von 50 Prozent ausgestattet und kostet daher gerade nur 19,99 Euro statt der üblichen 39,99 Euro.

Transport Fever 2 Urban Games

Das scheint den Transport-Fans so sehr zu gefallen, dass sie das Game aktuell fleißig in ihre digitalen Einkaufskörbe befördern und ihm damit auch gleich einen Platz in den Topsellern der Valve-Plattform verschaffen (Quelle: Steam-Topseller). Ihr könnt selbst noch bis zum 16. März bei diesem Angebot zuschlagen.

In Transport Fever 2 müsst ihr – wie der Name es schon verrät – Waren und Menschen den lieben langen Tag von A nach B befördern. Und das auf die unterschiedlichsten Weisen: Auf Schienen, übers Wasser, auf Rädern oder sogar in der Luft.

Baut die Verkehrsinfrastruktur aus, meistert logistische Herausforderungen, verdient ein Vermögen mit Transportdienstleistungen und so weiter. Erklärtes Ziel ist natürlich Fortschritt und Wachstum. Seht euch hier den Trailer zu Transport Fever 2 an:

Transport Fever 2 - Launch Trailer

Die Simulation ist bei den PC-Spielern so beliebt, dass sie sich 91 Prozent positive Bewertungen verdient.

Was ist noch neu bei Transport Fever 2?

Grund für den großzügigen Rabatt ist ein frisches Spiele-Update und der Release der Deluxe- sowie Konsolen-Edition. Das kostenlose Update bringt einige Verbesserungen und neue Funktionen mit sich. Darunter 80 überarbeitete Fahrzeugtypen und Controller-Unterstützung – auch für das Steam Deck.

Die am 9. März erschienene Deluxe-Edition enthält drei exklusive, handgefertigte Karten, mehr Fahrzeuge und weitere Inhalte. Spieler, die die Deluxe-Edition bis zum 16. März kaufen oder upgraden, erhalten zusätzlich das Early Supporter Pack, das fünf exklusive Skins für Fahrzeuge umfasst.

Wenn ihr jetzt Lust auf Transport-Spaß bekommen habt, aber keinen Cent ausgeben wollt, könnt ihr auch in das kostenlose OpenTTD reinschauen: