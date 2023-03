Die PS5 könnte besser sein: Diese 5 Punkte muss Sony dafür ändern

Das muss an der PS5 noch besser werden. (Bild: spieletipps / Getty Images – Mary Ne)

Die PS5 ist schon ein solides Stück Technik – perfekt ist sie aber bei Weitem nicht. Wir haben euch auf Facebook gefragt, in welchen Punkten Sony noch einmal Hand anlegen muss, damit die PlayStation 5 noch besser wird – und das sind eure Antworten.

Bei der PS5 musst du nochmal ran, Sony!

Kaum noch Ladezeiten dank pfeilschneller SSD, 4K-Auflösung, 120-Hz-Unterstützung, VRR-Support – im Vergleich zum direkten Vorgänger ist die PS5 schon ein deutliches Upgrade.

Doch da geht noch mehr! Zwar hat Sony es geschafft, viele eurer Next-Gen-Wünsche zu erfüllen, einige von euch sind mit dem Funktionsumfang der PS5 jedoch noch unzufrieden oder wünschen sich diverse Verbesserungen im Detail – achja und die Verfügbarkeit ist auch noch ein nicht enden wollendes Problem.

Mit anderen Worten: Sony hat bei der PS5 noch ein paar Baustellen offen. Die folgenden 5 sollte der Konzern eurer Meinung nach am besten sofort angehen – denn an ihnen stört ihr euch am meisten:

Wird mit der PS5 Slim & Pro alles besser?

Diese Frage können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten. Offizielle Informationen zu den beiden zukünftigen PS5-Varianten gibt es auf jeden Fall noch nicht. Tatsächlich wurde noch nicht einmal von Sony bestätigt, dass andere Versionen der Next-Gen-Konsole geplant sind.

Auf diese Gadgets sollte kein PS5-Spieler verzichten:

Aber unter uns: Wir sind uns sicher, dass alle PlayStation-Fans zumindest ein Slim-Modell erwarten können, das nicht nur kleiner ist, sondern im Optimalfall auch weniger Strom verbraucht. Wir gehen davon aus, dass die Kompakt-Variante der PS5 Ende 2023 oder 2024 an den Start gehen wird – aber warten wir es mal ab!