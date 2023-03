Zelda, GTA und mehr: 10 Spiele, die eure Neugierde auf die Probe stellen

Fallschaden kann euch in Spielen wie Zelda: Breath of the Wild zum Verhängnis werden. (Bild: Nintendo)

Truhen, NPCs, Höhlen – wir haben gefragt, in welchen Spielen man äußerst vorsichtig sein sollte. In folgenden 10 Games werdet ihr für eure Neugierde nämlich bestraft.

Berühmte letzte Worte: Oh, schau mal!

Neugierde ist gleichzeitig Fluch und Segen in Videospielen. Manchmal führt sie euch zu wertvollem Loot und erstaunlichen Erlebnissen, manchmal führt sie euch aber auch zu Chaos und Verderben. Aber wenn ihr niemals auf eure Neugierde hören würdet, würdet ihr sehr viel verpassen.

Unsere weise Community warnt allerdings: In den 10 Spielen, die unten in der Bilderstrecke zusammengetragen worden sind, wird zu viel Neugierde definitv bestraft. Seid also vorsichtig, wenn ihr Kühlschränken, blauen Punkten oder hohen Klippen begegnet!

10 Spiele, die euch für zu viel Neugierde bestrafen Bilderstrecke starten (11 Bilder)

Von Silent Hill bis ZombieU, von Skyrim bis Minecraft – nicht jedes Mal werdet ihr für eure Neugierde belohnt. Aber das Schöne ist, dass man aus solchen schmerzhaften Lektionen lernen kann. Und egal wie oft ihr es bereuen werdet, ihr solltet trotzdem immer neugierig bleiben!