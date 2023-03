Gewinnspiel: Holt euch 4 x Mato Anomalies und ein stylishes Neonschild

Mato Anomalies: Release-Trailer

Rollenspiele mit klassischen rundenbasierten Kämpfen erfreuen sich gerade wieder großer Beliebtheit und buhlen um einen Platz in eurem Spielzimmer. Mato Anomalies schlägt genau in diese Kerbe und wirft noch ein außergewöhnliches Setting mit in den Ring. Das spannende, düstere Abenteuer könnt ihr jetzt für die Konsole eurer Wahl gewinnen!

Willkommen in Mato, einer neo-futuristischen Metropole im fernen Osten, deren glorreiche Tage schon eine Weile in der Vergangenheit liegen. In den Straßen von Mato lauert etwas Fremdes, etwas Unnatürliches. Risse in der Realität spucken unheimliche Wesen aus, doch erlauben sie auch den Eintritt in eine dämonische Welt, wo die Quelle allen Übels verborgen liegt.

Gleich zwei Hauptfiguren versuchen, dem dunklen Geheimnis der verstärkt auftretenden Anomalien auf die Spur zu kommen. Der Privatdetektiv Doe sammelt Informationen und Wissen rund um das Mysterium, das die Stadt Mato umgibt, während der resolute Exorzist Gram in der dämonischen Welt selbst in den Kampf gegen die dort lauernden Abscheulichkeiten zieht.

Zur Feier des Releases von Mato Anomalies am 10. März 2023, hat uns Publisher Plaion für euch ein paar großartige Preise zur Verlosung zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle dafür auch nochmal herzlichen Dank!

Für vier unserer Leserinnen und Leser gibt es

1 x Mato Anomalies für PS4, PS5, Xbox Series S/X und Nintendo Switch als Day One Edition

1 x als Hauptpreis gibt es noch das superseltene Neon-Leuchtschild dazu

Besagtes Neonschild ist übrigens eine absolute Seltenheit. Denn weltweit sind davon nur zwei Stück im Umlauf. Und eines davon könnte bald euch gehören! Diese Gelegenheit solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen!

Rechts im Bild das stylishe Leuchtschild zu Mato Anomalies, das ihr gewinnen könnt!

Wollt ihr das haben? Natürlich wollt ihr das haben! Schreiten wir zur Tat.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wie immer erwartet euch eine simple Aufgabe, um die Chance zu erhalten, eines der Games oder vielleicht sogar das superseltene Neonschild zu gewinne. Reist einfach durch das nächstgelegene Rift in eine düstere Zwischendimension und vernicht dort 99 dämonische Wesenheiten. Die ersten vier, denen das gelingt, erhalten die Preise!

Zu doof, sagt ihr? Hm, na gut. Dann folgende Alternative: Beantwortet uns eine Frage!

Neben dem übernatürlichen Bösen, das die Stadt Mato heimsucht, hat sie noch ein ganz anderes Problem. Sagt uns: Womit haben die Bewohner von Mato außer der Bedrohung durch dämonische Wesen noch zu kämpfen?

a) Katzen. Mato hat eindeutig ein Problem mit Katzen.

b) Die Elite der Stadt Mato ist völlig von Korruption zerfressen.

c) Die Trinkwasserversorgung von Mato steht auf der Kippe.

d) Sämtliche Fernseher in Mato zeigen rund um die Uhr nur Werbung.

Wenn ihr soweit seid, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "MATO".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Sagt uns unbedingt, für welche Konsole ihr das Spiel haben möchtet! Mehrfachnennungen sind möglich.

Teilt uns in der Mail eure Versandadresse mit, sonst können wir euch die Gewinne nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 19. März 2023 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!