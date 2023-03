Bis zu 91 Prozent Rabatt: Steam-Sale überrascht mit Spottpreisen

Auf Steam könnt ihr gerade wieder ordentlich abstauben. (Bildquelle: Valve, Daedalic Entertainment)

Steam hat wieder einen interessanten Publisher-Sale am Laufen, den ihr nicht verpassen solltet. Besonders Fans von Strategiespielen und Point-and-Click-Abenteuern kommen auf ihre Kosten. Aber auch einige andere, teilweise brandneue Spiele sind gerade recht günstig.

Daedalic feiert Releases mit Riesen-Sale

Daedalic feiert den Release mehrerer neuer Spiele mit einem riesigen Steam-Sale. Hier gibt es neben den neuen Releases auch ältere Spieleperlen abzustauben – ein Blick auf die Sales lohnt sich also, egal ob ihr etwas Brandneues sucht oder ihr den einen oder anderen Klassiker nachholen wollt.

Bei dreien der vier neuen Spiele handelt es sich um Simulationen. Vom Managen eines U-Boots in Barotrauma bis hin zum Mischen von Zaubertränken in Potion Tycoon, ist hier Verschiedenes dabei. Das vierte Spiel im Bunde heißt Life of Delta und bietet einen Genre-Mix aus Adventure und Puzzle.

Absolute Must-Haves im Sale

Bekannt ist Daedalic Entertainment besonders für seine Point-and-Click-Adventures. Die komplette Sammlung der vier Deponia-Spiele bekommt ihr jetzt um 91 Prozent reduziert – ihr zahlt also nur 6,47 Euro statt 69,96 Euro. Wer abgedrehten Humor und knifflige Rätsel mag, kann hier getrost zugreifen.

Und auch beim beliebten Strategiespiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun könnt ihr aktuell eine Menge Geld sparen. Dieses ist momentan nämlich um 90 Prozent reduziert und bittet euch dadurch mit nur 3,99 Euro zu Kasse, statt mit den üblichen 39,99 Euro. Wer Taktik - und Schleichspiele mag, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen.

Den Gameplay-Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Shadow Tactics - Blades of the Shogun - Trailer

Erwähnenswert ist außerdem das rundenbasierte Strategiespiel Inkulinati, das dem Stil mittelalterlicher Manuskripte nachempfunden wurde. Dieses kostet aktuell nur 18,74 Euro statt 24,99 Euro, befindet sich aber derzeit noch in der Early-Access-Phase.

Und zu guter Letzt noch ein Tipp für einen lustigen Multiplayer: Unrailed. Gemeinsam mit Freunden müsst ihr hier Ressourcen sammeln und schnell Eisenbahnschienen legen, um den Zug weiter am Fahren zu halten. Aktuell kostet das Spiel nur 6,79 Euro statt 19,99 Euro.

Der Sale läuft nur noch bis zum 16. März um 18 Uhr. Solltet ihr also etwas Interessantes gefunden haben, solltet ihr nicht allzu lang mit dem Kauf warten.