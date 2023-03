Pokémon-Konkurrent gibt Fans, was das Original nicht konnte

Pikachu kommt ins Schwitzen. (Bildquelle: Humble Games)

Pokémon-Spiele sind nicht gerade dafür bekannt, bahnbrechende neue Spielmodi in seinen Spielen zu verbauen. Das macht sich Konkurrent Temtem nun zu Nutze und integriert selbst einen Modus, der die Herzen von Monster-Fans höherschlagen lässt.

Temtem kommt Pokémon zuvor

Die Pokémonreihe ist nicht gerade bekannt für ihren hohen Schwierigkeitsgrad. Um die Spiele der Hauptreihe aber trotzdem etwas schwieriger zu gestalten, fing die Community irgendwann an, eigene Challenges zu erfinden – darunter die Nuzzlocke-Challenge und die Randomlocke-Challenge.

Game Freak hat diese Konzepte, trotz den Wünschen der Fans, jedoch nie offiziell in seine Spiele integriert. Während die Nuzzlocke-Challenge theoretisch auch mit den originalen Spielen funktioniert, greifen Spielende oft lieber auf Mods zurück.

Nun nimmt sich ausgerechnet ein Pokémon-Klon den Wünschen der Fans an und integriert die beiden Modi offiziell in sein Spiel – die Rede ist hier von Temtem.

Wie spielen sich die neuen Modi?

Da sich die neuen Temtem-Modi an den Pokémon-Challenges orientieren, wissen Fans ungefähr, was zu erwarten ist. In einer Nuzzlocke-Challenge darf bei Pokémon immer nur das erste Pokémon in einem Gebiet gefangen werden. Und noch wichtiger: Es gibt eine Art Permadeath. Wenn ein Pokémon im Kampf K.O. geht, muss es in die Wildnis entlassen werden.

Bei Temtem sind zwei Monster pro Areal erlaubt, weil ein starker Fokus des Spiels auf Zweierkämpfen liegt. Wenn ein Temtem K.O. geht, wird dies im Nuzzlocke-Modus automatisch vom Spiel aus eurer Partie entfernt.

Im Randomlocke-Modus tauchen alle Monster zufällig auf. Ihr könntet dadurch also zum Beispiel ein extrem starkes Monster als Starter bekommen. Für die neuen Modi gibt euch Temtem einen neuen Speicherstand, auf dem ihr einen der neuen Modi spielen könnt. Mehrere gleichzeitig könnt ihr aber leider nicht am Laufen haben. Dafür könnt ihr die Challenges aber sogar im Multiplayer spielen.

