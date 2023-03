Kostenlose „Age of Empires“-Alternative: Ein Muss für Fans des Strategie-Klassikers

0 A.D. fängt den Geist der Strategie-Klassiker Age of Empires 1 und 2 ein. (Bild: Wildfire Games)

0 A.D. ist nicht nur eine kostenlose Alternative zu Age of Empires, sondern auch ein Herzens-Projekt von echten AoE-Fans. Eine Gruppe von Strategie-Enthusiasten arbeitet schon seit über 20 Jahren an dem Projekt und es entwickelt sich stetig weiter.

0 A.D. – Die kostenlose Alternative zu Age of Empires

Das Fanprojekt 0 A.D. liegt in Sachen Gampelay irgendwo zwischen Teil 1 und Teil 2 von Age of Empires, was die Fraktionen betrifft, stammen die meisten zumindest aktuell noch aus der Antike. Ihr startet natürlich mit einem Hauptgebäude und einigen Arbeitern, sammelt die vier Ressouccen Nahrung, Holz, Stein und Metall und errichtet neue Gebäude. Euer Volk schreitet zwar nicht im Zeitalter voran, doch müsst ihr wie auch bei AoE in neue Phasen eurer Siedlung aufsteigen, um weitere Einheiten, Gebäude und Technologien freizuschalten. Es gibt mittlerweile 14 Völker mit jeweils einzigartigen Truppen und auch eigener Architektur.

Eigene Spielmechaniken

0 A.D. verfügt jedoch auch über ein paar merkliche Unterschiede zu AoE. So können fast alle Kampfeinheiten auch gleichzeitig Rohstoffe sammeln und Gebäude errichten. Das ist historisch gar nicht so abwegig, denn Berufssoldaten gab es in der Antike und auch im Mittelalter gar nicht so viele, wie uns Filme und Videospiele manchmal glauben lassen wollen und selbst die römischen Legionen waren alles andere als „baufaul“.

Ein weiterer Unterschied sind territoriale Grenzen auf der Karte. Viele Gebäude können nur innerhalb der eigenen Grenzen errichtet werden, diese lassen sich aber erweitern. Neutrales Gebiet nehmt ihr durch den Bau eines neuen Stadtzentrums ein. Besetzt ihr feindliches Gebiet, verschiebt sich die Loyalität nach und nach zu euch und ihr könnt feindliche Gebäude übernehmen.

Was genau ist 0 A.D. und wie könnt ihr es spielen?

Wie bereits erwähnt ist 0 A.D. ein kostenloses Fan-Projekt, das sogar ein Open-Source-Modell verfolgt. Das Spiel steht also jedem frei, selbst daran mit- und rumzuentwicklen. Ihr könnt das Spiel auf der offiziellen Webseite runterladen. Seit dem 24. September 2022 gibt es die 26. Alpha, die unter anderem die Han-Dynastie als neues Volk einführt.

Ein kurzer Überblick über die Alpha 26:

Wer ein wenig Abwechslung zu Age of Empires sucht, macht mit diesem Fan-Projekt definitiv nichts falsch und es lohnt sich, regelmäßig den Fortschritt der Entwicklung auszuprobieren.