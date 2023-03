Kostenlose Anno-Alternative: Geheimtipp für Aufbaustrategie-Fans

Unknown Horizons ist eine kostenlose Alternative zu Anno 1602. (Bild: The Unknown Horizons Developers)

Viele der alten klassischen Strategie-Reihen haben in den letzten Jahrzehnten eine treue Fanbasis aufgebaut. Aus diesen Communitys sind Fan-Projekte entstanden, die den Zauber früherer Tage zurückbringen wollen. Für die Anno-Reihe ist ein solches Projekt Unknown Horizons.

Unknown Horizons: Kostenlose Anno-Alternative

Das Open-Source-Projekt Unknown Horizons entwickelte sich vor gut 18 Jahren aus OpenAnno, einem Klon des Aufbaustrategie-Klassikers Anno 1602. Wie die meisten Fan-Projekte entsteht auch Unknown Horizons durch die unbezahlte Arbeit der Community und ist ein sich über zum Teil Jahrzehnte streckender Prozess. Den Download und weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Website und Unknown Horizons.

Heute sieht Anno ubrigens so aus:

Anno 1800 – Aufstieg der Neuen Welt (Trailer)

Unknown Horizons erinnert natürlich stark an sein Vorbild Anno 1602 aus dem Jahr 1998. Nur mit einem Schiff und ein paar Start-Ressourcen gründet ihr auf einer Insel eine neue Siedlung. Ist der erste Hafen errichtet, passiert das, was bei jedem Anno in den letzten 25 Jahren passiert. Eine erste Straße führt ins Landesinnere, der Holzfäller und der Jäger werden gebaut. Die Profis planen schon beim Bau der ersten Wohneinheiten ihre Viertel und lassen Platz für all die Gebäude, die im späteren Verlauf die wachsenden Bedürfnisse eurer Siedler befriedigen sollen.

Auch in Unknown Horizons erschließt ihr neue Ressourcen auf der Insel, errichtet Produktionsketten, treibt Handel, geht die Wege der Diplomatie und expandiert auf neue Inseln. Das Projekt bietet Einzel- und Mehrspielerpartien sowie KI-Gegner. Ihr könnt entweder selbst Karten im Editor erstellen oder auf zufallsgenerierten Karten spielen. Ein kurzes Tutorial gibt es ebenfalls.

Die Anno-Reihe zählt zu den Strategie-Klassikern:

Strategiespiele | 11 Klassiker, die ihr gezockt haben müsst Bilderstrecke starten (12 Bilder)

Mehr kostenlose Strategie-Alternativen

Das Strategie-Genre bietet jede Menge Vielfalt und so gibt es auch viele unterschiedliche und vor allem kostenlose Fan-Projekte. Falls euch eher nach Rundenstrategie ist, gibt es mit Unciv eine interessante 2D-Variante zu Civilization 5. Ihr wollt lieber Echtzeitstrategie im Stil von Age of Empires? 0 A.D. könnte euer Spiel sein? Solltet euch der Sinn nach anderen Strategie-Klassikern stehen, ist OpenRA vielleicht das Richtige für euch. Dort findet ihr Command & Conquer und Dune 2000.