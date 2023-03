Die PS5 Pro kommt: Insider verrät jetzt sogar einen Release-Zeitraum

Sony hat viel zu tun. Ein Pro-Modell der PS5 soll schon auf dem Weg sein. (Bild: spieletipps)

Die Gerüchteküche um ein verbessertes PS5-Modell ist laufend am Brodeln. Jetzt bestätigt ein Insider, dass eine Pro-Version tatsächlich schon bei Sony in Entwicklung ist und einen genauen Release-Zeitraum rückt er auch schon raus.

Die PS5 Pro soll schon 2024 aufschlagen

Seit knapp zweieinhalb Jahren ist die PlayStation 5 von Sony jetzt mittlerweile schon auf dem Markt. Wie von den Vorgänger-Konsolen gewohnt, wird es chronologisch also Zeit für ein verbessertes Modell.

Ein Insider hat gegenüber Insider-Gaming jetzt bestätigt, dass Sony bereits fleißig an einem solchen Pro-Modell werkelt. Und auch beim Release-Zeitraum wagt dieser eine vorsichtige Prognose: Ende 2024 könnte dieses bereits erscheinen (Quelle: Insider-Gaming).

Bei dieser Pro-Variante handelt es sich übrigens nicht um das ebenfalls spekulierte PS5-Modell mit abnehmbarem Laufwerk. Dieses soll schon Ende 2023 auf den Markt kommen.

Was ist über die Pro-Version bekannt? Zu den Spezifikationen des neuen Modells tappen wir bisher noch im Dunkeln. Auch der Insider verliert kein Wort darüber. Ein kürzlich angemeldetes Patent deutet aber darauf hin, dass Sony in Sachen Raytracing ordentlich Gas geben möchte.

Und wie wir es bereits von der Pro-Version der PlayStation 4 kennen, können wir stark davon ausgehen, dass Sony bei Grafik, Geschwindigkeit und Leistung wohl eine Schippe drauflegen wird.

Sony PS5 DualSense Controller (Cosmic Red/Nova Pink) Statt 69,99 Euro UVP: Kabelloser Controller für die Playstation 5. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 15.03.2023 15:09 Uhr

Wann lässt Sony die Katze aus dem Sack?

Brancheninsider Jeff Grubb hat vor Kurzem in einem Podcast angeschnitten, dass Sony wohl noch vor der E3 ein eigenes Showcase abhalten will, in dem wohl Spieleankündigungen wie Spider-Man 2 und die Enthüllung der PS5-Version mit abnehmbaren Laufwerk anstehen könnten. Die offizielle Ankündigung des Pro-Modells soll noch nicht auf dem Plan stehen.

Die Zeit wird zeigen, wann Sony ein rundum verbessertes Modell auf den Markt wirft. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Ein kompletter Nachfolger in Form der PS6 wird auch noch einige Jahre auf sich warten lassen. Der Fahrplan von Sony könnte das Jahr 2028 ins Auge fassen.

Xbox Series X|S und PS5 sind seit über zwei Jahren auf dem Markt. Welche der Konsolen schlägt sich besser? Das verrät dieses Video: