Counter-Strike 2: Der beliebte Steam-Shooter hält Fans in Atem

Wie wohl die Hühner in der neuen Engine aussehen werden? (Bild: Valve)

In der Counter-Strike-Community brodelt es. Es gibt immer mehr Hinweise auf ein „CS:GO 2“. Erst findet sich in Nvidias Treiber-Software eine Referenz und dann taucht auch bei Steam eine Anwendung mit dem Namen „cs2.exe“ auf. Während der Hype-Train für eine Fortsetzung schon auf Volldampf fährt, ist ein anderes Szenario doch eher wahrscheinlich.

Hinweise auf Counter-Strike 2

Der Behauptung, Counter-Strike sei einer der größten Mulitplayer-Shooter der Welt, lässt sich nur schwer widersprechen. Seit über zwei Jahrzehnten begeistert die Reihe die Fans, obwohl oder vielleicht gerade, weil sich an dem Grundkonzept nie wirklich etwas geändert hat.

Kurz nach dem neuen Steam-Rekord hat sich Valve einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um die Community mit den „Counter-Strike 2“-Hinweisen verrückt zu machen. Den Anfang machte eine „csgos2.exe“ in den Tiefen von Nvidias Treiber-Software. (Quelle: Gabe Follower via Twitter). Hier findet sich bereits eine Referenz auf „source 2“.

Ein neuer Hinweis wurde auf Valves Plattform Steam selbst gefunden. Dort entdeckte Twitter-Nutzer Aquarius Änderungen an den Dateien von CS:GO, die noch vor der Veröffentlichung stehen.

Der aktuellste Hinweis ist eine „csgos2.exe“, welche die Runde macht. Sie wurde an auch an den Valve-Experten Gabe Follower geschickt, der sie für echt hält. (Quelle: Gabe Follower via Twitter).

CS:GO 2? Wohl eher CS:GO 2.0

Der bereits zitierte Twitter-Nutzer Aquarius zog in einem früheren Thread bereits den Vergleich mit Dota 2. 2015 ging Valve ähnlich vor und wählte eine vergleichbare Anwendungsstruktur als Dota 2 in die „Source 2“-Engine portiert wurde. Die bisherigen Hinweise lassen den Schluss zu, dass es sich hier wahrscheinlich nicht um ein Counter-Strike 2 im Sinne einer Fortsetzung oder gar eines neuen Spiels handelt.

CS:GO läuft noch immer auf der ersten Source-Engine, die Portierung ist lange überfällig. Das Update auf die neuere Engine dürfte sich dann für die meisten Spieler kaum bemerkbar machen. Es liegt aber auch ein bisschen bei Valve, wofür sie das Engine-Update nutzen wollen.

Um noch mal zu Dota 2 zurückzukehren, der Wechsel zu Source 2 brachte die Custom Games und viele Möglichkeiten für Modder mit sich, denen wir heute das Auto-Battler-Genre durch „Dota Auto Chess“ verdanken. Korrekterweise gehen die Wurzeln dieses Genres eigentlich auf die WC3-Map „Pokémon Defense“ zurück. Es bleibt also spannend, was aus dem möglichen „Source 2“-Port für CS:GO am Ende wird.