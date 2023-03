Das Ende von Team Rocket: Pokémon-Anime zeigt den traurigen Abschied

Pokémon-Fans müssen sich nicht nur von Ash und Pikachu verabschieden. (Bild: The Pokémon Company)

Die Ära von Pokémon ist noch nicht vorbei, auch wenn viele Fans der Anime-Serie schon jetzt um Ash und Pikachu trauern. Mit Team Rocket verlassen weitere Charaktere die Serie und hier scheint der Abschied besonders emotional zu sein.

Pokémon: Ein trauriges Ende für Team Rocket?

Elf Episoden haben Fans Zeit, sich in Ruhe von Ash und Pikachu zu verabschieden, doch auch diese Staffel nähert sich nun dem Ende. Es gab ein Wiedersehen mit alten Bekannten, es wurde in Nostalgie geschwelgt und mitgefiebert. Nun heißt es Abschied nehmen. Auch von Team Rocket und das scheint viel trauriger zu werden als erwartet.

Achtung, Spoiler!

In der vorletzten Folge versuchen die Schurken James, Jesse und Mauzi ein letztes Mal, die Elektro-Maus Pikachu zu entführen. Wie von Team Rocket gewohnt, geht auch dieser Versuch nach hinten los und sie müssen sich geschlagen geben. Veröffentlichte Bilder vom Ende der Folge brechen jetzt allerdings zahlreiche Fan-Herzen.

Diese zeigen, wie die drei getrennte Wege gehen und Fans sind fassungslos. Sie hätten damit gerechnet, dass Team Rocket für immer zusammenbleibt oder damit, dass sich die liebenswerten Fieslinge am Ende doch integrieren, „schließlich gehörten diese Charaktere zu den charmantesten und machten den Anime zu etwas ganz Besonderem“, so ein Kommentar.

Wie geht es mit Pokémon weiter?

Am 14. April 2023 fällt in Japan der Startschuss für die neue Ära von Pokémon. Statt alte bekannte Gesichter werden hier zwei neue Protagonisten übernehmen. Liko und Roy starten ihr eigenes Abenteuer in der Pokémon-Welt.

Werft einen ersten Blick auf die kommenden Helden:

Neue Helden: Trailer für die nächste Pokémon-Serie

Besitzer der Spiele Karmesin und Purpur und Rubin sowie Saphir werden außerdem ein paar Monsterchen wiedererkennen. In der kommenden Serie werden nicht nur die Starter-Pokémon Felori, Krokel und Kwaks ihren Auftritt haben, auch ein Shiny Rayquaza wurde bereits in einem Trailer gesichtet.