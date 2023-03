Need for Speed Unbound bekommt einige neue Funktionen – dank Mega-Update. (Bild: EA)

Need for Speed Unbound kam bei den Fans der Rennspiel-Reihe bislang eher schlecht weg. Doch mit etwas Glück ändert sich das Urteil der Fans nach dem nächsten großen Update. Denn dieses soll einige langersehnte Änderungen mit sich bringen – unter anderem Verfolgungsjagden mit der Polizei im Multiplayer.

Need for Speed Unbound: Das steckt im neuen Update

Am 21. März 2023 erscheint endlich die erste große kostenlose Inhaltserweiterung für Need for Speed Unbound, auf die viele Spieler schon sehnsüchtig warten. Denn bisher konnte Need for Speed Unbound seine Spielerschaft nicht in Begeisterungsstürme versetzen. Und auch in unserem Test stellten wir fest, dass der neue Racer von EA dem direkten Konkurrenten Forza Horizon kaum das Wasser reichen kann.

Doch was genau steckt im neuen Mega-Update, das den Namen Volume 2 trägt? Alle Änderungen listet EA in einem Blogeintrag, hier die größten Highlights:

Verfolgungsjagden mit der Polizei können nun auch im Multiplayer-Modus stattfinden.

„Schlüssel zur Karte“-DLC deckt alle Collectibles und Orte auf der Karte für euch auf.

Zwei neue Fahrzeuge: Lotus Emira Balman Edition 2021 & Nissan Fairlady ZG 1971 Epic Custom

Neue Herausforderungen und Events

Neue Belohnungen

Einen ersten Blick auf die Änderungen – und auch die neuen Fahrzeuge – gewährt euch der Trailer zum Mega-Update:

Need for Speed Unbound – Trailer zum neuen Update

NfS-Fans sind sich uneinig über das Update

In den Kommentaren unter dem Trailer finden sich viele Spieler, die sich freuen, dass die Entwickler Need for Speed Unbound nach dem eher schwachen Start nicht direkt fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Es hagelt aber auch Kritik. Einige Fans hatten sich mehr erhofft oder sind der Auffassung, dass diese Inhalte bereits zum Release Teil des Spiels hätten sein müssen:

„Ich dachte schon, dieses Spiel würde wie Heat behandelt werden, aber es wurde auch Zeit.“ – N4S Video „Danke, dass endlich Dinge hinzugefügt wurden, die schon bei zum Release im Spiel hätten sein sollen.“ – CrazyChicken „Zwei ‚neue‘ Fahrzeuge, Polizei im Mehrspielermodus, zwei neue Emotes – Wow! Das reicht mir nicht, um wieder mit dem Spielen anzufangen. Dieses Update hätte nicht fast 4 Monate auf sich warten lassen müssen. Außerdem sollte es jetzt verfügbar sein.“ – Bearded Media

Ob Need for Speed Unbound es endlich schafft, durch das Update etwas Fahrt aufzunehmen, bleibt derweil abzuwarten. Aktuell sind die Spielerzahlen zumindest auf Steam ein Anlass zur Sorge.