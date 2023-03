FPS-Legende Shroud bastelt an eigenem Shooter: „Das beste Spiel aller Zeiten“

Die Streamer Shroud und Sacriel arbeiten mit Splash Damage an einem neuen Survival-Shooter. (Bild: Splash Damage)

Der Streamer Shroud ist einer der bekanntesten FPS-Spieler und ehemaliger Counter-Strike-Profi. Gemeinsam mit seinem Content-Creator-Kollegen Sacriel und den Entwicklern von Splash Damage kündigte er kürzlich ein eigenes Spiel an. Project Astrid soll ein Survival-Shooter werden und Shroud will „das beste Spiel aller Zeiten“ machen.

Shooter-Legende Shroud arbeitet an eigenem Spiel

Der ehemalige Counter-Strike-Profi und Streamer Shroud ist vor allem für seine Fähigkeiten als Shooter-Spieler bekannt. Zusammen mit seinem Content-Creator-Kollegen Sacriel will er nun selbst ein Videospiel entwickeln. Die beiden Streamer arbeiten mit dem Studio Splash Damage zusammen. Shroud und Sacriel fungieren dabei als Executive Creator, das Spiel trägt zur Zeit den Arbeitstitel Project Astrid.

In diesem englischsprachigen Video stellen Shroud und Scariel Project Astrid vor:

Aktuell ist noch nicht allzu viel zu Project Astrid bekannt. Es soll jedoch ein Survival-Shooter in einer Open World werden. Shroud erklärt in dem Video, dass ihm vor allem das Gunplay wichtig ist, das heißt, wie sich Waffen verhalten, wie sich Ballistik und Rückstoß anfühlen. Er geht mit dem Ziel in dieses Projekt, „das beste Spiel aller Zeiten zu machen“. (Quelle: Splash Damage).

Wer ist Splash Damage?

Das Studio Splash Damage befasst sich schon seit über 20 Jahren mit der Entwicklung von Videospielen und insbesondere Shootern. In seiner Anfangszeit arbeitete das britische Studio an Doom und auch Wolfenstein. Später folgten Brink und Dirty Bomb, sowie die Mitarbeit an einigen Spielen der Gears-Reihe. Außerdem kümmerte sich Splash Damage um den PC-Port der Master Chief Collection von Halo.

Das aktuellste Spiel stammt aus dem Transformers-Universum. Dabei handelt es sich um ein Koop-Spiel für bis zu vier Spieler mit dem Namen Transformers: Reactivate. Die Ankündigung ist etwa drei Monate her und im Jahr 2023 soll es eine Beta geben.

Der Ankündigungstrailer zu Transformers: Reactivate: